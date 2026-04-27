Končar DST raste: prihodi 142 milijuna eura, backlog premašio milijardu

Snažna potražnja i novi ugovori pogone rezultate, a slijedi velika investicija u novu tvornicu u Zaprešiću

Konsolidirani poslovni prihodi Končar – Distributivnih i mjernih transformatora (DST) u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 142,6 milijuna eura, što je rast od 9,9 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad je ova tvrtka ostvarila 129,8 milijuna eura prihoda. Navodi se to u izvješću Končara – DST objavljenog na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

U istom razdoblju je ostvarena konsolidirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 48 milijuna eura, dok nakon oporezivanja iznosi 39,3 milijuna eura. Oba pokazatelja veća su za oko 4,5 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2026. godine. Rastao je i pokazatelj konsolidirane EBITDA koji u tom periodu iznosi 49,9 milijuna eura, također više nego prethodne godine, dok je konsolidirana normalizirana EBITDA marža je iznosila 35,1 posto i nešto je niža nego u promatranom razdoblju prethodne 2025. godine.

Stabilna potražnja zahvaljujući dekarbonizaciji i obnovljivoj energiji

- Ulaganja u projekte dekarbonizacije, obnovljive izvore energije (s naglaskom na energiju vjetra i sunca) te električnu mobilnost, osobito u zemljama Europske unije, rezultirala su stabilnom potražnjom za elektroenergetskom opremom, uključujući transformatore. Grupa KONČAR - D&ST je, zahvaljujući svojoj snažnoj tržišnoj poziciji, tehnološkoj izvrsnosti i prisutnosti na zahtjevnim međunarodnim tržištima, uspješno kapitalizirao nove prodajne prilike, što je dovelo do uspješnih rezultata u prvom kvartalu 2026. godine – navedeno je u izvješću Končara – DST za prvi kvartal ove godine.

Kako se navodi u izvješću Končar – DST-a, u značajnom su porastu ugovoreni poslovi u prvom kvartalu 2026. godine. Istaknuto je da je u tom razdoblju ugovoreno 294,6 milijuna eura novih poslova ili gotovo za četvrtinu više nego u prvom tromjesečju lani. Na dan 31.03.2026. stanje backloga ove tvrtke iznosilo je 1,1 milijardu eura i opet je visokom stopom približnom četvrtini lanjske vrijednosti za isti period. Uprava tvrtke pritom generalno ocjenjuje da je opće stanje stabilno, te da se kontinuirano radi na boljoj organizaciji, racionalizaciji poslovanja, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova, ugovaranju novih poslova te općenito na podizanju konkurentske prednosti.

Investicije i projekt „Održivi SETup“

Dosad je, odnosno u prvom kvartalu za koje Končar – DST izvješćuje, ukupno je investirano 2,6 milijuna eura, od čega se veći dio sredstava odnosi na projekt „Održivi SETup“, koji bi trebao u potpunosti biti dovršen u drugoj polovici 2026. godine i osigurati dugoročnu stabilnost procesa te optimalnije tokove sirovina, materijala i gotovih proizvoda.

- U 2026. godini očekuje se intenziviranje aktivnosti na projektu nove tvornice u Zaprešiću, uključujući projektiranje, pripremu tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te ugovaranje ključne opreme s dugim rokovima isporuke. Ovaj projekt predstavlja najznačajnije proširenje kapaciteta u povijesti Grupe i dugoročno će osigurati stabilan rast i tehnološku superiornost – navedeno je u izvješću uprave.

Rizici: konkurencija, geopolitika i dobavni lanci

Kao glavni rizik poslovanja, Končar – DST je istaknuo pojačana aktivnost postojećih proizvođača i ulazak novih tržišnih sudionika što stvara izraženi konkurentski pritisak. Izazovi povezani s geopolitičkim nestabilnostima i volatilnošću globalnih dobavnih lanaca se očituju kroz rast cijena ključnih sirovina te produljene rokove isporuke na nabavnoj strani, a također i na strani otpreme kupcima u rizičnim područjima.

- Grupa sustavno prati tržišne promjene i pravovremeno poduzima mjere kako bi očuvala svoju konkurentnost te smanjilo izloženost rizicima povezanim s mogućim padom potražnje ili jačanjem konkurencije. Kroz provjerene operativne prakse – uključujući proaktivno upravljanje odnosima s dobavljačima, diversifikaciju izvora nabave, optimizaciju zaliha i istraživanje alternativnih kanala opskrbe – Grupa nastoji ublažiti potencijalne negativne utjecaje na realizaciju planiranih rokova proizvodnje i isporuke – objašnjeno je u izvješću Končara – DST za prvi kvartal 2026.