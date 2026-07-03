Financije

Dobit hrvatskih banaka pala, a stiže im i novi porez

3. srpnja 2026.
Financijski sektor pokazao otpornost, ali pravi test dolazi ove godine

Financijski sektor pokazao otpornost, ali pravi test dolazi ove godine

foto Shutterstock
Tomislav Pili
Tomislav Pili
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Banke su lani zaradile 1,4 milijarde eura, ali profitabilnost pada drugu godinu zaredom, dok Vlada priprema novo oporezivanje

Dobra, ali i prilično zahtjevna – tako bi se prošla godina mogla okarakterizirati kad je u pitanju domaći financijski sektor. Kad se govori o poslovanju banaka posljednjih nekoliko godina, točnije od početka 2023., nezaobilazno se spominje riječ 'rekordno'. Kreditiranje cvjeta, ponajprije stanovništva, i ti se krediti vrlo uredno otplaćuju, o čemu svjedoči udjel loših kredita tek nešto iznad dva posto. Ni kamatne stope nisu više praktički na nuli, kao što je bio slučaj u prošlome desetljeću. U tom kontekstu dobit banaka mjeri se u milijardama.

Skupni podaci Hrvatske narodne banke (HNB) za prošlu godinu pokazali su da je neto dobit banaka u Hrvatskoj dosegnula 1,4 milijarde eura. No dobit prošle godine nije rasla, pala je više od šest posto u usporedbi s godinom prije. U skladu s time smanjili su se i pokazatelji profitabilnosti: prinos na imovinu (ROA) smanjio se s 1,9 na 1,6 posto, a prinos na kapital (ROE), temeljni pokazatelj profitabilnosti banaka, stanjen je sa 16,3 na 14,6 posto.

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