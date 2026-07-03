Dobit hrvatskih banaka pala, a stiže im i novi porez

Banke su lani zaradile 1,4 milijarde eura, ali profitabilnost pada drugu godinu zaredom, dok Vlada priprema novo oporezivanje

Dobra, ali i prilično zahtjevna – tako bi se prošla godina mogla okarakterizirati kad je u pitanju domaći financijski sektor. Kad se govori o poslovanju banaka posljednjih nekoliko godina, točnije od početka 2023., nezaobilazno se spominje riječ 'rekordno'. Kreditiranje cvjeta, ponajprije stanovništva, i ti se krediti vrlo uredno otplaćuju, o čemu svjedoči udjel loših kredita tek nešto iznad dva posto. Ni kamatne stope nisu više praktički na nuli, kao što je bio slučaj u prošlome desetljeću. U tom kontekstu dobit banaka mjeri se u milijardama.

Skupni podaci Hrvatske narodne banke (HNB) za prošlu godinu pokazali su da je neto dobit banaka u Hrvatskoj dosegnula 1,4 milijarde eura. No dobit prošle godine nije rasla, pala je više od šest posto u usporedbi s godinom prije. U skladu s time smanjili su se i pokazatelji profitabilnosti: prinos na imovinu (ROA) smanjio se s 1,9 na 1,6 posto, a prinos na kapital (ROE), temeljni pokazatelj profitabilnosti banaka, stanjen je sa 16,3 na 14,6 posto.