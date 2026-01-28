Hrvatskoj 100 milijuna eura od Svjetske banke za otpornost na katastrofe

Ovo je prvi takav zajam Republici Hrvatskoj, a trebao bi pridonijeti jačanju pripravnosti i otpornosti na katastrofe u trima područjima

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac i direktorica Svjetske banke za Europsku uniju Anna Akhalkatsi potpisali su Ugovor o zajmu za projekt jačanja pripravnosti te institucionalne, fizičke, financijske i socijalne otpornosti na katastrofe, priopćeno je u srijedu.

Zahvaljujući Zajmu za razvojne politike za pripravnost i otpornost na katastrofe s opcijom odgode povlačenja sredstava (Cat DDO) država će moći bolje upravljati fiskalnim i društvenim posljedicama katastrofa i brzo mobilizirati resurse kako bi odgovorila na izvanredni događaj i osigurala otporan oporavak, istaknuto je u priopćenju Ministarstva financija i Svjetske banke.

- Ovaj zajam od 100 milijuna eura označava bitan korak u kontinuiranim naporima Hrvatske da poboljša svoju spremnost i otpornost na katastrofe. Također, pruža nam ključne alate za bolje upravljanje fiskalnim posljedicama prirodnih katastrofa te za brz i učinkovit odgovor u slučaju izvanrednih situacija. Jačanjem institucionalnih kapaciteta, nadogradnjom infrastrukture i promicanjem mjera financijske zaštite osiguravamo sigurnost našeg stanovništva, otpornost naših građana i nastavak gospodarskog razvoja - naglasio je ministar Primorac u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Ovo je prvi takav zajam Republici Hrvatskoj, a trebao bi pridonijeti jačanju pripravnosti i otpornosti na katastrofe u trima područjima. Prvo, u okviru nacionalnih reformi za poboljšanje upravljanja infrastrukturom i povećanje institucionalnih kapaciteta za prilagodbu. Drugo, reformama u strateškim sektorima, kao što su energetika, turizam i stanogradnja, kojima će se povećati proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe, ulaganja u otporan turizam te sigurnost u višestambenim zgradama. Treće, mjerama kojima se potiče sklapanje osiguranja rizika od katastrofa i pruža potpora za oporavak ranjivih skupina stanovništva.

Zajam traje tri godine te se u slučaju katastrofe može koristiti kao dopuna proračunskim rezervama jer su sredstva dostupna u kratkom roku i služe kao prijelazno financiranje dok se nakon prirodne nepogode ne mobiliziraju drugi izvori. 'Cat DDO' dio je instrumenata Svjetske banke za pomoć u krizama (Crisis Toolkit) koji pruža predvidljivo financiranje u slučaju izvanrednih događaja i u skladu je s jednim od ključnih prioritetnih područja Okvira partnerstva s Republikom Hrvatskom za razdoblje do 2030.

Kroz 'Crisis Toolkit', Hrvatska će također imati pristup 'Opciji brzog odgovora' (Rapid Respone Option). Naime, ovaj instrument omogućuje državama da brzo prenamijene do 10 posto neisplaćenih sredstava iz postojećih projekata koje financira Svjetska banka i time osiguraju dodatno brzo i fleksibilno financiranje za hitne potrebe tijekom planiranja i provedbe aktivnosti za dugoročni oporavak.

Kako se napominje u priopćenju, Hrvatska je izložena znatnim rizicima od potresa, poplava, klizišta, toplinskih valova, suša i požara otvorenog tipa. Prosječni godišnji ekonomski gubici iznose otprilike 0,8 posto BDP-a, a 2020., potresi su prouzročili štetu i gubitke od otprilike 16,1 milijarde eura, odnosno 24 posto BDP-a. Stoga, bolje financijske mjere i socijalna zaštita nužni su radi zaštite ljudi, radnih mjesta i gospodarskog rasta ostvarenog posljednjih godina.

- Ovaj projekt pomaže poboljšati kapacitete Hrvatske da odgovori na izvanredne situacije te istovremeno osigurava otpornost potrebnu za zaštitu ljudi, radnih mjesta i razvojnih postignuća. Projekt također podržava napore Vlade u izgradnji sigurnije i pravednije države, u kojoj su institucije bolje osposobljene za upravljanje rizicima i pružanju potrebne zaštite stanovnicima - izjavila je Akhalkatsi.