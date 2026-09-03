Hrvatskoj 500 milijuna eura iz EIB-a: Novac ide preko HBOR-a

Sredstva su namijenjena MSP-ovima, a moći će se koristiti za kapacitete, opremu, istraživanje i razvoj te obrtna sredstva.

Od 4,3 milijarde eura financiranja koje je Europska investicijska banka (EIB) u svom najnovijem paketu namijenila kompanijama u devet europskih država, na Hrvatsku se odnosi 500 milijuna eura, potvrdili su iz EIB-a za Lider. Sredstva su namijenjena malim i srednjim poduzećima, a plasirat će se preko Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), dijelom izravno, a dijelom putem poslovnih banaka i drugih financijskih posrednika.

Odbor direktora EIB-a 27. kolovoza odobrio je ukupno 9,2 milijarde eura novog financiranja za jačanje europske konkurentnosti, energetsku tranziciju i projekte izvan Europske unije. Gotovo polovica tog iznosa, odnosno 4,3 milijarde eura, odnosi se na financiranje kompanija u Hrvatskoj, Češkoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Španjolskoj. Na europskoj razini naglasak je stavljen na mala i srednja poduzeća iz sektora sigurnosti i obrane, svemira, energetike i poljoprivrede.

Do novca preko HBOR-a i poslovnih banaka

Hrvatski dio financiranja plasirat će se preko HBOR-a, koji će dio kredita odobravati izravno krajnjim korisnicima, dok će se dio plasirati preko poslovnih banaka i drugih prihvatljivih financijskih posrednika.

– Poduzeća će financiranju pristupati putem HBOR-a ili uključenih financijskih posrednika, prema uvjetima i postupcima koje će objaviti HBOR i partnerske institucije. Kreditna linija predviđena je za provedbu tijekom razdoblja alokacije do tri godine od potpisivanja svake tranše, od kojih će prva biti potpisana kroz zadnji kvartal ove godine – navode iz EIB-a.

Prihvatljiva bi trebala biti široka paleta poslovnih ulaganja. Iz EIB-a navode da će se, kao i kod dosadašnjih kreditnih linija s HBOR-om, moći financirati obnova postojećih i izgradnja novih kapaciteta, istraživanje i razvoj, kupnja opreme i strojeva te obrtna sredstva.

Nema posebne kvote za obrambenu industriju

Iako je EIB u objavi naglasak stavio i na obrambeni i svemirski sektor, hrvatska alokacija nije rezervirana za pojedine sektore. Sredstva će prvenstveno biti usmjerena na povećanje konkurentnosti i produktivnosti, zelenu tranziciju i inovacije, pa se za njih načelno mogu kandidirati poduzeća iz svih djelatnosti ako njihovi projekti pridonose tim ciljevima.

Tvrtke iz obrambeno-sigurnosnog sektora nemaju zasebnu kvotu unutar 500 milijuna eura namijenjenih Hrvatskoj, ali se također mogu prijavljivati za financiranje putem HBOR-a.

Ulaganja mogu biti veća od 500 milijuna eura

Iz EIB-a napominju da odobrene 4,3 milijarde eura predstavljaju iznos EIB-ova financiranja, a ne ukupnu vrijednost ulaganja koja će se njime pokrenuti. Očekuje se da će ta sredstva privući dodatni kapital poslovnih banaka te drugih privatnih i javnih izvora, pa bi ukupna vrijednost ulaganja u konačnici mogla biti znatno veća.

Isto vrijedi i za Hrvatsku: 500 milijuna eura predstavlja iznos EIB-ova financiranja, dok ukupna vrijednost ulaganja poduzeća koja će se njime financirati može biti veća.