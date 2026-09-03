Hoteli u Zagrebu dobro popunjeni, ali zarađuju manje od konkurencije

Zagreb ima solidnu popunjenost hotela, ali po cijeni sobe i prihodu po raspoloživoj sobi zaostaje za Bečom, Pragom i Budimpeštom

Iako se Zagreb posljednjih godina sve snažnije pozicionira kao city-break i poslovna destinacija, po ključnim pokazateljima hotelskog poslovanja i dalje zaostaje za Bečom, Pragom, Budimpeštom i Beogradom.

Naime, prema podacima CBRE-a, zagrebački hoteli u prvih pet mjeseci ove godine imali su zauzetost od 66 posto, gotovo jednaku kao hoteli u Budimpešti, Beču i Beogradu. No dok je prosječna cijena sobe u Zagrebu iznosila 103 eura, u tim se gradovima kretala između 128 i 131 euro, a Prag je sa 121 eurom također bio znatno skuplji. Razlika je vidljiva i u prihodima: Zagreb je ostvarivao 69 eura prihoda po raspoloživoj sobi, a konkurentski gradovi između 84 i 86 eura.

Zagreb najviše zaostaje po cijeni

U odnosu na isto razdoblje prošle godine prosječna cijena sobe u Zagrebu pala je jedan posto. Budimpešta je istodobno zabilježila rast od 13,50 posto, a Prag od 8,26 posto.