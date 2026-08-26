Kako AI modeli filtriraju tvrtke prema ugledu i recenzijama

Tvrtke koje ne prate reputacijsku bilancu postupno gube ugled, sve dok razlika prema konkurenciji ne postane prevelika

Piše: Tea Nađ Župan osnivačica Šepiri se, specijalizirane agencije za upravljanje online reputacijom

Tvrtka s besprijekornim financijskim izvještajima, solidnim proizvodom i zadovoljnim kupcima danas može doživjeti neočekivan šok – postati nevidljiva onoga trenutka kada netko upita ChatGPT koga bi preporučio u njezinoj branši. Ono što nam se nekada činilo kao hipotetska situacija ili kao nešto što tek dolazi, postalo je sve češći ishod jedne promjene koju većina uprava još nije stavila na dnevni red: AI modeli počeli su voditi vlastitu knjigu o vašoj tvrtki, a ta se knjiga ne puni podacima iz vašega financijskog izvještaja, nego iz recenzija koje ste – ili niste – aktivno gradili.