Izuzimanje nekretnine: Kako je prenijeti na fizičku osobu i porezno dobro proći

U najvećem broju slučajeva optimalno porezno rješenje nije neposredno izuzimanje nekretnine iz društva, tržišni zakup je porezno bolje rješenje od prodaje

piše: Domagoj Bakran; ovlašteni porezni savjetnik, Kreston Croatia

Izuzimanje nekretnine iz trgovačkog društva jedno je od porezno vrlo složenih područja. U tom kontekstu izuzimanje nekretnine iz trgovačkog društva promatra se kao prijenos vlasništva nekretnine na člana društva, fizičku osobu. U tom smislu ne postoji univerzalno rješenje koje je optimalno u svim slučajevima, već je potrebno analizirati računovodstveni položaj nekretnine, njezinu tržišnu vrijednost, način na koji je stečena, pravo na odbitak pretporeza prilikom nabave ili gradnje te porezni status primatelja nekretnine.

Cilj svakoga poreznog planiranja trebao bi biti ostvarenje poslovnog cilja uz potpuno poštovanje poreznih propisa i izbjegavanje nepotrebnoga poreznog opterećenja. Teško da postoji način da izuzimanje nekretnine rezultira neplaćanjem bar nekog oblika poreza, međutim, optimizacija je nešto što se u svakom slučaju može analizirati.

Prodaja članu društva

Najjednostavniji je model prodaja nekretnine članu društva. Međutim, upravo taj model često dovodi do najvećega ukupnog poreznog i financijskog opterećenja. Ako je tržišna vrijednost viša od knjigovodstvene, društvo ostvaruje oporezivi prihod koji ulazi u osnovicu poreza na dobit. Istodobno treba analizirati primjenu poreza na dodanu vrijednost, odnosno mogućnost oporezivanja ili oslobođenja isporuke, kao i eventualnu obvezu ispravka pretporeza. Ako je riječ o nekretnini koja se upotrebljava dulje od dvije godine, takva isporuka oslobođena je od obračuna PDV-a, no stjecatelj po rješenju Porezne uprave plaća porez na promet nekretnina.