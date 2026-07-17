TVIN pokrenuo predstečaj, Eltz prebacio vlasništvo Satisa na svoju tvrtku

Donosimo pregled najvažnijih promjena u Sudskom registru: novi nadzorni odbori i uprave, povećanja kapitala te promjene vlasništva i sjedišta tvrtki

Virovitički TVIN, kojem je račun blokiran od kraja travnja, predložio je otvaranje predstečajnog postupka, a Trgovački sud zatražio je dopunu prijedloga. U predstečaju su već i povezane tvrtke CONTORTE i PRO WOOD. Najveća suvlasnica TVINA (38,67%) je Mirjana Vampovac. Njenu tvrtku SECTOR preuzeo je karlovački MORFEJ PROJEKT u vlasništvu putničke agencije V.A.M. Andreasa Madejskog. Boris Sobodić imenovan je u SECTORU direktorom umjesto Zdenka Matošine, a Vampovac je ostala bez prokure.

Georg Eltz prebacio je vlasništvo SATISA na svoju austrijsku tvrtku ELADCO INVEST. Riječ je o osobnoj investicijsko-holdinškoj kompaniji, preko koje Eltz drži određene poslovne udjele i investicije. Hrvatsko-austrijski poduzetnik grof Georg Eltz Vukovarski član je obitelji Eltz, poznate po dvorcu Eltz u Vukovaru. Bio je jedan od suosnivača i dugogodišnjih vodećih ljudi Valamarove prethodnice (Valamar Adria Holding/PIF Dom fond) te dugogodišnji član Nadzornog odbora Valamara. Sudjelovao je u upravljanju i nadzoru u više hrvatskih kompanija.

Andrej Klobučar novi je član NO-a MEDIKE umjesto Damjana Možine, koji je bio i zamjenik predsjednika NO-a.

Miljenko Hrman imenovan je voditeljem DIGITALNOGA GRADA, podružnice ZAGREBAČKOG HOLDINGA, umjesto Filipa Jurišića.

Dosadašnji zamjenik predsjednika HP – HRVATSKE POŠTE Stanko Gačić novi je predsjednik NO-a umjesto Ivančice Urh. Član NO-a Ante Sučić imenovan je zamjenikom predsjednika NO-a.

Darinko Ivković novi je član NO-a EUROHERCA umjesto Radoslava Pavlovića.

Varaždinska građevinska tvrtka osnovana 2021. kao VIADUKT & STONE BAU već drugi put je promijenila naziv. Od 2023. je poslovala kao G.C.P, a sad je preimenovana u HITING VARAŽDIN. Istodobno je Elvira Miljić preuzela vlasništvo od slovenskog MINERALBAUA i direktorsku poziciju od Anđele Ignjatović.

Marin Prgomet novi je direktor PREHRANE iz Kamena (Split) umjesto Nediljka Lizatovića.

Kristini Rodinger i Draženki Rodinger dodijeljena je prokura u obiteljskoj tvrtki TID-INTEL iz Žiškovca (Čakovec).

Iva Čale preuzela je vlasništvo i direktorsku poziciju u FURGONU iz Stobreča od Ante Čale.

Danijelu Novaku oduzeta je prokura u PERFECT BUILDINGU iz Preloga.

Senka Eterović nova je direktorica MODIANE ZG umjesto Tamare Hoić.