Vojna krajina: Hrvatska od predziđa kršćanstva do predziđa EU

Sjedinjenjem Vojne krajine s matičnom državom okončano je 350 godina vojne uprave, koja je ostavila demografske i ekonomske posljedice

Dana 15. srpnja 1881. car i kralj Franjo Josip I. objavio je manifest kojim je dovršeno sjedinjenje hrvatsko-slavonske Vojne krajine s Kraljevinom Hrvatskom i Slavonijom. Time je okončano razdoblje od 354 godine postojanja posebne vojne uprave na velikom dijelu hrvatskog prostora. Vojna krajina bila je razvojačena još 8. kolovoza 1873., no trebalo je punih osam godina da prestane njezin poseban pravni i upravni status.

Od osmanske granice do posebne države u državi

Korijeni Vojne krajine sežu u drugu polovicu 15. stoljeća, kada su hrvatsko-ugarski vladari počeli stvarati obrambeni sustav protiv osmanskog prodora. Organizirani sustav Vojne krajine oblikovan je tijekom 16. stoljeća pod Habsburgovcima, a od 1553. počinje njezino sustavno uređenje.

Posebnost Vojne krajine bila je u tome što nije bila podvrgnuta Hrvatskom saboru i banu, nego izravno vojnim vlastima Monarhije. Oko 350 godina predstavljala je zasebno upravno, vojno, gospodarsko i društveno područje.

Zašto je sjedinjenje čekalo osam godina?

Nakon razvojačenja 1873. trebalo je riješiti složene imovinsko-pravne odnose, prenijeti upravu s vojnih na civilne vlasti, reorganizirati sudstvo, općine i županije te prilagoditi status krajiških posjeda. Istodobno, Beč se nije lako odricao izravne kontrole nad područjem koje je stoljećima bilo pod vojnom upravom. Dodatni razlog bila je okupacija Bosne i Hercegovine 1878., nakon koje je nekadašnja granica i dalje imala strateški značaj.

Što su Krajišnici dobivali?

Vojna krajina nije bila samo obrambeni pojas. Krajišnici su zauzvrat za vojnu službu dobivali zemlju, bili su osobno slobodni ljudi i nisu imali položaj kmetova kakav je postojao u mnogim dijelovima tadašnje civilne Hrvatske.

Manje je poznato da je upravo na području Vojne krajine razvijen jedan od najorganiziranijih sustava zdravstvene zaštite u tadašnjoj Hrvatskoj. Habsburška Monarhija uspostavila je sanitarni kordon prema Osmanskom Carstvu, organizirala karantene, liječničke preglede i protuepidemijske mjere. U pukovnijskim središtima djelovali su vojni liječnici, kirurzi, bolnice i ljekarne, čijim se uslugama često koristilo i civilno stanovništvo.

Može se reći da su temelji organiziranog javnog zdravstva na hrvatskom prostoru dijelom nastajali upravo u Vojnoj krajini.

Što su gubili?

S druge strane, krajiški je sustav imao visoku cijenu. Gotovo svaki odrasli muškarac bio je vojni obveznik, stanovništvo je bilo pod strogim vojnim nadzorom, lokalna samouprava bila je ograničena, a gospodarski razvoj često je bio podređen vojnim potrebama.

Možda najbolje sažeto: krajišnik je bio slobodniji od kmeta, ali manje slobodan od građanina – zauzvrat za vojnu službu dobivao je zemlju, sigurnost i organiziraniju zdravstvenu skrb, no živio je pod pravilima vojne države koja je trajala oko 350 godina.

Povijesna važnost

Hrvatski političari tijekom 19. stoljeća uporno su tražili ukidanje Vojne krajine i njezino vraćanje pod nadležnost hrvatskih institucija. Sjedinjenjem 1881. Hrvatska je nakon gotovo tri stoljeća ponovno povezala velik dio svog teritorija pod jedinstvenu upravu. Istodobno je nestala institucija koja je stoljećima bila ključna obrana srednje Europe od Osmanlija, ali i poseban društveni sustav koji je obilježio razvoj tog područja.

U današnjim okvirima najveći dio nekadašnje Vojne krajine obuhvaćao je gotovo cijelu današnju Liku, Kordun i ogulinsko područje, Baniju, slavonsku Posavinu i zapadni Srijem.

Vojna krajina danas

Takvo područje obuhvaća približno 15.700 km², odnosno oko 28 posto površine Hrvatske, a prema Popisu 2021. na njemu živi približno 490.000 ljudi - oko 13 posto stanovništva. Drugim riječima, na prostoru koji zauzima više od četvrtine Hrvatske danas živi tek svaki osmi stanovnik države. Ostatak Hrvatske gotovo je triput gušće naseljen od nekadašnje Vojne krajine, koja je i ekonomski znatno slabije razvijena.

Vojna krajina: uključen je i dio s područjem Bjelovara, Đurđevca, Koprivnice i Križevaca koji je jedno vrijeme bio u sastavu Vojne krajine

Tu je zaposleno samo sedam posto zaposlenih u Hrvatskoj, a šest posto tvrtki u ostvarilo je u 2025. šest posto hrvatskih prihoda i iskazalo samo 4,6 posto ukupne dobiti. Teško je sve razlike pripisati isključivo nasljeđu Vojne krajine, no činjenica je da se velik dio nekadašnjeg krajiškog prostora i danas ubraja među demografski i gospodarski najslabije razvijene dijelove Hrvatske.

Suvremene hrvatske 'krajine'

S ovim modelom može se usporediti ekonomsko zaostajanje Visa nakon Drugog svjetskog rata. U tom je razdoblju cijeli otok bio pretvoren u vojnu utvrdu. I, dok je cijelo područje Hrvatskog Jadrana počelo zarađivati od turizma, strancima je Vis bio zabranjen sve do 1989.

Nekad je Hrvatska s Vojnom krajinom slovila kao Antemurale Christianitatis – predziđe kršćanstva. Povijest se ponavlja, ili bar nudi zanimljive analogije. Hrvatska je danas svojevrsno predziđe Europske unije i Schengenskog područja prema državama koje još čekaju prijem u EU – Crnoj Gori, BiH i Srbiji.