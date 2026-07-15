Povratak Piruške Canjuge na poslovnu scenu, Happeningu novo ime

Donosimo pregled najvažnijih promjena u Sudskom registru: novi nadzorni odbori i uprave, povećanja kapitala te promjene vlasništva i sjedišta tvrtki

Nekadašnja visokopozicionirana Agrokorova menadžerica Piruška Canjuga vratila se na poslovnu scenu. Vlasnički je preuzela tvrtke ENS, NEXT DEVELOPMENT i RETAIL DEVELOPMENT od supruga Zlatka Canjuge. U ožujku je osnovala tvrtku PRIME PROPERTIES DEVELOPMENT. Danas je njezina pravna pozicija znatno povoljnija nego prije nekoliko godina kad je bila uhićena i procesuirana u nekoliko slučajeva. U predmetu 'Mali Agrokor' oslobođena je optužbi, a više nije optužena ni u najnovijoj optužnici za 'Veliki Agrokor'. Ostaje zaseban predmet vezan uz navodno odavanje informacija iz istrage preko bivše tužiteljice Mirele Alerić Puklin.