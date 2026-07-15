Tvrtke i tržišta

Povratak Piruške Canjuge na poslovnu scenu, Happeningu novo ime

15. srpnja 2026.
18.10.2017., Zagreb - Izlazak osumnjicenika u akciji Agrokor iz zatvora u Remetincu. Zlatko Canjuga, Piruska Canjuga. r"nPhoto: Marko Prpic/PIXSELL

18.10.2017., Zagreb - Izlazak osumnjicenika u akciji Agrokor iz zatvora u Remetincu. Zlatko Canjuga, Piruska Canjuga. r"nPhoto: Marko Prpic/PIXSELL

foto Pixsell
Goran Litvan
Goran Litvan
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Donosimo pregled najvažnijih promjena u Sudskom registru: novi nadzorni odbori i uprave, povećanja kapitala te promjene vlasništva i sjedišta tvrtki

Nekadašnja visokopozicionirana Agrokorova menadžerica Piruška Canjuga vratila se na poslovnu scenu. Vlasnički je preuzela tvrtke ENS, NEXT DEVELOPMENT i RETAIL DEVELOPMENT od supruga Zlatka Canjuge. U ožujku je osnovala tvrtku PRIME PROPERTIES DEVELOPMENT. Danas je njezina pravna pozicija znatno povoljnija nego prije nekoliko godina kad je bila uhićena i procesuirana u nekoliko slučajeva. U predmetu 'Mali Agrokor' oslobođena je optužbi, a više nije optužena ni u najnovijoj optužnici za 'Veliki Agrokor'. Ostaje zaseban predmet vezan uz navodno odavanje informacija iz istrage preko bivše tužiteljice Mirele Alerić Puklin.

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#Piruška Canjuga#Zlatko Canjuga#Mirela Alerić Puklin#Ivana Mlinarić#Ivan Hranić#Milan Hranić#Agrokor#Promjene U Upravi
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