Rat je postao masovan, brz i jeftin - Europa nije

EU pokriva manje od trećine potreba za dronovima i ovisi o Kini i SAD-u, a male tvrtke poput Orqe pokazuju kako izgleda budućnost ratovanja

Nakon što već godinama gledamo sukob Rusije i Ukrajine, a sada i ovaj najnoviji između Izraela, SAD-a i Irana, možemo samo zaključiti da ratovi nisu što su nekad bili i da se ne vode kao što su se nekada vodili. Ono što se danas najviše troši na bojištu nisu samo meci i projektili, već dronovi. Mnoge su zemlje to jako brzo shvatile, dok Europa, sa zakašnjenjem, to tek počinje shvaćati.

Francuska je nedavno objavila da će do 2030. uložiti 8,5 milijardi eura kako bi povećala zalihe dronova i projektila za čak 400 posto. Razlog je jednostavan i neugodan i kaže da bojišta danas gutaju dronove brže nego što ih industrija može proizvesti.