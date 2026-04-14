Američke dionice izbrisale sve gubitke izazvane ratom na Bliskom istoku

Terminski ugovori (futuresi) vezani uz indeks S&P 500 jutros bilježe minimalne promjene nakon burnog jučerašnjeg trgovinskog dana na američkim burzama u kojem su ulagači zanemarili krah mirovnih pregovora između SAD-a i Irana, ostajući optimistični oko mogućnosti postizanja dogovora između dviju država.

Futuresi na S&P 500, kao i na Dow Jones, stagniraju. Nasdaq 100 terminski ugovori porasli su za 0,16 posto. Optimizam na američkom tržištu potaknuo je pad cijena nafte u utorak. Barelom američke sirove nafte za isporuku u svibnju trguje se po 1,7 posto nižoj cijeni, od 97,34 dolara po barelu. Barel Brent za isporuku u lipnju pao je za 0,89 posto, na 98,46 dolara po barelu.

Pad cijena nafte izazvala je izjava američkog potpredsjednika J.D. Vancea u ponedjeljak da daljnji koraci u mirovnim naporima između SAD-a i Irana sada ovise o Teheranu, nakon povratka s vikend-pregovora koji nisu donijeli značajniji pomak. - Hoćemo li nastaviti razgovore i hoćemo li u konačnici postići dogovor, mislim da je lopta sada na iranskoj strani jer smo mi stavili mnogo toga na stol - rekao je Vance u intervjuu za Fox News.

Također je napomenuo da bi sporazum mogao koristiti objema stranama ako se ispune američki uvjeti, posebno oni koji se odnose na iranski nuklearni program. Predsjednik Donald Trump također je u ponedjeljak izjavio kako 'druga strana nas je zvala. Oni silno žele postići dogovor'.

Wall Street se još jednom pokazao otpornim u jeku povećane geopolitičke neizvjesnosti. Glavni burzovni indeksi zabilježili su solidne dobitke na početku tjedna, čak i nakon što su pregovori SAD-a i Irana tijekom vikenda propali. Dobitcima ostvarenim u ponedjeljak od jedan posto izbrisani su gubici indeksa S&P 500 pretrpljeni od početka rata s Iranom. S&P 500 trenutno vrijedi 6886 bodova.

- Tržište ima vrlo učinkovit način uračunavanja ishoda. Mislim da raste jer ćemo na kraju doći do povoljnog rezultata - rekao je Tom Lee, voditelj istraživanja u Fundstrat Global Advisors, u ponedjeljak u emisiji 'Power Lunch' na CNBC-u.

Trgovanje u utorak bit će u ozračju objave poslovnih rezultata velikih banaka, pri čemu se očekuju izvješća JPMorgan Chasea i Wells Farga. Ti će podaci uslijediti nakon mješovitog izvješća Goldman Sachsa. Dionice te banke pale su u ponedjeljak nakon što su prihodi od trgovanja vrijednosnicama s fiksnim prinosom u prvom kvartalu pali za deset posto u odnosu na isto razdoblje lani. To je zasjenilo snažan skok naknada u investicijskom bankarstvu i ukupnu dobit koja je nadmašila očekivanja analitičara.