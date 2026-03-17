Do polovice godine opet dostupni investicijski zajmovi iz NPOO-a

Mikro, mali i srednji poduzetnici mogu do 100.000 eura zajma uz kamatu 0,8 posto, s rokom odobravanja najkasnije do 30. lipnja

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), mikro, malim i srednjim poduzetnicima su ponovno dostupni investicijski zajmovi za raznovrsne zelene tehnologije, različite poslovne procese, te vozila, opremu i gradnju.

Na svojoj internetskoj stranici Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je da program Investicijski zajmovi iz NPOO-a provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i Ministarstvom financija. Zajmovi se odobravaju u iznosu do 100 tisuća eura, uz kamatnu stopu od 0,8 posto i rok otplate.

Za koje projekte se mogu koristiti sredstva

Pozajmljena sredstva moći će koristiti za projekte zelene tranzicije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Prihvatljiva su i ulaganja u digitalizaciju poslovnih procesa, poput digitalizacije proizvodnje, nabave, prodaje i pružanja usluga te projekata povezanih s Industrijom 4.0, a mogu se financirati investicije u nove tehnologije, vozila i opremu, poslovne objekte i druge projekte usmjerene na povećanje opsega poslovanja, produktivnosti i zapošljavanja. Pritom će se do najviše 30 posto zajma moći koristiti i za obrtna sredstva povezana s investicijom.

Prijave se mogu podnijeti isključivo putem sustava za on-line prijavu na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Nije dopušteno koristiti više zajmova u okviru ovog financijskog instrumenta, niti ga je za isti projekt dopušteno kombinirati s drugim financijskim instrumentima iz NPOO-a. Ukupno je za ovaj program alocirano 10 milijuna eura, pri čemu će se zajmovi odobravati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja ove godine.

Što još nudi HAMAG-BICRO

HAMAG-BICRO nudi mikro, malim i srednjim poduzetnicima zanimljivu lepezu zajmova, u pravilu od 25 do 100 tisuća eura, različitih namjena i svrha. Primjerice, kroz program Mali zajmovi za industrijsku tranziciju,mogu se s do 100 tisuća eura i kamatu od 0,5 do 1,5 posto financirati projekti usmjereni na jačanje regionalne konkurentnosti kroz nacionalnu inicijativu industrijske tranzicije Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Žene poduzetnice i poduzetnici početnici mogu s 25 do 100 tisuća eura financirati otvaranje novih tvtrki i radnih mjesta ili poticanje investicija, a kroz program EFFR može se poticati rast i konkurentnost, otvarati radna mjesta ili poticati proizvodne investicije jednakim svotama. Za istu publiku dostupan je i program Mikro zajam za rast i uključenost, kojim se s do 25 tisuća eura može financirati i održavanje poslovanja, ali i stvaranje novih radnih mjesta za skupine u nepovoljnijem položaju na tržištu rada