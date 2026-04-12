MMF i Svjetska banka traže rješenja za dugove zemalja u razvoju

U Washingtonu počinju Proljetna zasjedanja MMF-a i Svjetske banke, zemlje u razvoju lansiraju Platformu zajmoprimaca pod okriljem UNCTAD-a

Dok je pažnja javnosti okrenuta na pokušaj uspostave trajnijeg mira u Perzijskom zaljevu, u ponedjeljak u Washingtonu započet će tzv. Proljetna zasjedanja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupe Svjetske banke, na kojima će se okupiti ministri financija, guverneri središnjih banaka i razvojni čelnici iz članica MMF-a, kojih sveukupno 191.

Razgovori na visokoj razini održavat će se tijekom cijelog radnog tjedna, do 18. travnja.

Očekuje se da će MMF u nadolazećem izvješću World Economic Outlooku sniziti prognozu rasta, no to je u skladu s ekonomskim poremećajima prometa naftom i drugim dobrima, izazvanima poremećajima u pomorskom prometu zbog blokade Hormuškog tjesnaca.

Platforma zajmoprimaca zemalja u razvoju

Ministri financija i guverneri centralnih banaka zemalja u razvoju će na sastancima u Washingtonu predstaviti tzv. Platforma zajmoprimaca, osmišljenu kako bi zemljama u razvoju omogućila bolje upravljanje dugovanjima.

Ova platforma, u inicijativi UNCTAD-a planira se pokrenuti 15. travnja.

UNCTAD će pritom pružati tehničku i administrativnu potporu, a sama platforma ima za cilj ojačati suradnju zemalja u razvoju u području transparentnosti i održivosti duga.

Dužnička kriza i usporen razvoj u Africi

Izvješća UN-a upozoravaju da razvojna pomoć zemljama u razvoju snažno pada, pri čemu je subsaharska Afrika posebno pogođena.

U toj regiji se nalazi više od 20 zemalja koje su u dužničkoj krizi ili u riziku od nje.

Prognoze Svjetske banke govore da bi Afrika mogla u 2026. godini rasti stopom od 4,1 posto, no visok javni dug i rastući troškovi otplate ograničavaju sposobnost zemalja da financiraju vlastiti razvoj.

Pritom se, kako navodi Atlantsko vijeće, afričke zemlje često suočavaju s kamatnim stopama višima od 10 posto.

Očekuje se da bi nova Platforma zajmoprimaca mogla doprinijeti preispitivanju okvira MMF-a i Svjetske banke za procjenu održivosti duga siromašnih zemalja.