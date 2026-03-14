Janaf: MOL želi profitirati na diskontiranoj ruskoj nafti

Diskreditacijom Janafa nastoji se uvjeriti europske institucije da Mađarskoj i Slovačkoj omoguće nastavak profitiranja na ruskoj nafti

Janaf je spreman odgovoriti na svaku prijavu MOL-a i Slovnafta pred nadležnim institucijama. Poslujemo u potpunosti u skladu s pravilima Europske unije, tržišnog natjecanja i međunarodnih sankcija. Otvoreni smo prema svakom postupku pred Europskom komisijom jer će objektivno potvrditi činjenice o našem redovnom i tržišno utemeljenom poslovanju te ostajemo spremni na suradnju i konstruktivan dijalog, stoji u priopćenju te kompanije.

Cijene transporta Janafovim sustavom formiraju se na osnovi istih kriterija za sve partnere, u transparentnom i zajedničkom procesu u kojem su partneri upoznati s metodologijom. Pokušaji MOL Grupe za diskreditacijom Janafa kroz neprihvatljive usporedbe s potpuno drugačijim naftovodnim sustavima i selektivno prikazivanje jediničnih cijena transporta samo su još jedan u nizu pokušaja da se nadležne europske institucije ubjeri u to da nemaju drugog izbora nego da Mađarskoj i Slovačkoj omoguće nastavak profitiranja na diskontiranoj ruskoj nafti.

U nastavku priopćenja se kaže da MOL Grupa kontinuirano pokušava izvršiti neprimjeren pritisak na Janaf, kao i na europske institucije, a samo s jednim ciljem - nastavkom uvoza diskontirane i sankcionirane ruske nafte na kojoj je navikla stvarati visoke ekstra profite.

U Janafu navode da su do sada dokazali kako je ta kompanija pouzdan i siguran energetski partner, osiguravajući, između ostalog, neometanu opskrbu zemalja središnje Europe sirovom naftom. Toga je svjesna i MOL Grupa, koja je u najnovijem razdoblju najavila Janafu dolazak devet tankera s neruskom naftom, od kojih su četiri već zaprimljena na Terminalu Omišalj, dok su tri najavljena za dolazak u ožujku i još dva u travnju.

Kao i uvijek do sada, Janaf će bez obzira na sve pritiske nastaviti s redovitom opskrbom Mađarske i Slovačke sirovom naftom u skladu s kalendarom transporta i potrebama MOL Grupe, kaže se na kraju priopćenja.

MOL: Janaf koristi dominantan položaj

Mol i Slovnaft su inače jučer drugi put u tjedan dana prijavili Janaf Europskoj komisiji (EK) zbog, kako su naveli u prijavi, kršenja pravila EU o tržišnom natjecanju.

- Podnijeli smo još jednu formalnu pritužbu Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije, ovaj put osporavajući Janafovu zloupotrebu cijena - priopćili su u petak iz MOL Grupe.

Ponovili su optužbe na račun Janafa od 4. ožujka kada su tražili od EK zaštitu i postupanje prema Janafu koji je, kako su tvrdili, prekršio pravila o tržišnom natjecanju, tj. da im je hrvatska kompanija nametnula visoke cijene koje nisu potkrijepljene objektivnim razlozima.

- Nakon izbijanja rata između Rusije i Ukrajine 2022., unatoč činjenici da je količina koju je naručio MOL porasla za jedan i pol puta, Janaf je značajno povećao svoju naknadu na gotovo dvostruko veću razinu od prethodne te zadržao tu pretjeranu razinu cijena i u godinama koje su uslijedile. Već četiri godine, od izbijanja rata, Janaf nije pružio potkrijepljeno opravdanje za povećanje naknada te i dalje odbija otkriti informacije o troškovnim čimbenicima ili metodologiji na kojoj se temelji njegova cjenovna politika - tvrdi MOL Grupa dodajući da Janaf ima dominantan, monopolski položaj na tržištu transporta sirove nafte prema kopnenim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj.