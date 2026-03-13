SAD popustio na 30 dana, ali Janaf i dalje mora poštovati EU sankcije

Unatoč privremenom ublažavanju američkih sankcija, zabrane Europske unije i dalje ograničavaju protok ruske nafte preko Hrvatske

Iako je SAD privremeno ublažio sankcije protiv trgovine ruskom naftom morskim putem, to ne znači da će mađarski MOL i slovački Slovnaft posredstvom Janafa biti opskrbljeni ovom naftom, jer EU nije ukinula zabranu izravne ili neizravne kupnje, uvoza ili prijenosa sirove nafte ili naftnih derivata porijeklom iz Rusije. Neruska nafta trenutno se neometano transportira Janafovim naftovodom mađarskoj MOL grupi.

- Janaf je u proteklom razdoblju izdao suglasnost za MOL grupu za prihvat devet tankera neruske nafte na Terminalu Omišalj, od čega su četiri već iskrcana, a od preostalih pet, tri su planirana za dolazak tijekom ožujka, dok su dva predviđena za travanj. Kao i uvijek do sada, Janaf ostaje jamac sigurnosti energetske opskrbe za Republiku Hrvatsku, EU i zemlje u okruženju – naveo je Janaf u odgovoru na upit Lidera.