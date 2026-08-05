'Always on': Uspješni brendovi znaju spojiti trenutak i kontinuitet

Konceptom always on jednokratne kampanje zamjenjuju se kontinuiranom skalabilnom strategijom koja upotrebljava podatke i AI za stalnu optimizaciju

Uvijek budan, brz i pripravan – zvuči poput neke vojne krilatice. No riječ je, zapravo, o marketinškom rješenju kojim se oglašivači koriste kako bi bili što dulje u mislima potrošača. Naime, strategija always on umjesto kratkoročnoga, privremenog i povremenog oglašavanja znači neprekidnu kampanju kojom se održavaju dugoročna vidljivost i prisutnost brenda. Oglašivači stoga moraju biti pripremljeni na stalne promjene i prilagodbe okolnostima. Međutim, sudeći po našim sugovornicima, nije vjerojatno da će always on zamijeniti jednokratne kampanje, nego će se s njima nadopunjavati i nadograđivati.