Prihod SpaceX-a rastao 92 posto, zbog ulaganja u AI dionica naglo pala

Dionice SpaceX-a jutros su pale za čak osam posto jer je ulagače uznemirio nagli rast potrošnje na umjetnu inteligenciju

SpaceX je u drugom kvartalu ove godine uprihodio čak 7,81 milijardu dolara, što je više od očekivanih 6,93 milijarde dolara. To je prvo financijsko izvješće kompanije otkako je izašla na burzu u lipnju, a dionica je nakon objave rezultata pala za oko osam posto. Prihod je porastao za 92 posto, s 4,1 milijarde dolara u istom razdoblju prošle godine, dok se neto gubitak tvrtke smanjio na 541 milijun dolara, s jedne milijarde dolara.

Bio je to prvi put da se SpaceX Elona Muska predstavio Wall Streetu kao javno izlistana kompanija, a ulagači su ostali oprezni. Od otvaranja po cijeni od 150 dolara 12. lipnja, dionica SpaceX-a pala je za 16 posto do zatvaranja burze u utorak. Kako se navodi u izvješću, SpaceX je prošle godine zabilježio gubitak od 4,9 milijardi dolara, ponajviše zbog velikih ulaganja u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju.

Tvrtka se u veljači spojila s Muskovim xAI-jem, pri čemu je navela da joj je vizija izgradnja podatkovnih centara u svemiru. No čak i poslovanje u svemirskom segmentu, koje se oslanja na velike ugovore s američkim Ministarstvom obrane i NASA-om, posluje s gubitkom.

Većina prošlogodišnjih prihoda SpaceX-a, kao i njegov jedini izvor dobiti, dolazila je iz segmenta telekomunikacija, odnosno satelitske internetske usluge Starlink. Starlink se prodaje izravno potrošačima, ali i državnim te vojnim agencijama. Kad je riječ o pojedinim segmentima poslovanja, svemirski je dio uprihodio 962 milijuna dolara, telekomunikacijski segment 4,29 milijardi dolara, a odjel za umjetnu inteligenciju 2,56 milijardi dolara. Sva tri segmenta ostvarila su bolje rezultate od očekivanih.

Rast potrošnje uznemirio ulagače

Ipak, operativni gubitak svemirske jedinice iznosio je 542 milijuna dolara, dok je jedinica za umjetnu inteligenciju izgubila 1,26 milijardi dolara. Segment telekomunikacija ostao je profitabilan, s operativnom dobiti od 1,66 milijardi dolara.

Kako bilo, unatoč dobrim rezultatima, kompanija je razočarala ulagače, a posebno ih je uznemirio nagli rast potrošnje na umjetnu inteligenciju. Kapitalni rashodi kompanije u prošlom su kvartalu porasli čak šest puta, na 18,4 milijarde dolara. Taj je iznos bio iznad očekivanja analitičara, pri čemu je najveći dio ulaganja bio usmjeren na umjetnu inteligenciju. Treba imati na umu da su ulagači tijekom ove sezone financijskih izvješća na oprezu zbog sve većeg straha od toga mogu li velike tehnološke tvrtke dokazati da njihova višemilijardna ulaganja donose očekivani povrat.

Iako se smatra da modeli SpaceX-a zaostaju za onima koje razvijaju OpenAI i Anthropic, kompanija se nastoji pozicionirati kao alternativni pružatelj usluga računalstva u oblaku iznajmljivanjem računalnih kapaciteta koje gradi pomoću Nvidijinih čipova. Glavni financijski direktor SpaceX-a Bret Johnsen nastojao je ublažiti zabrinutost ulagača zbog visokih kapitalnih rashoda. Kako je rekao, 'tvrtka je bila učinkovita u upravljanju svojom potrošnjom'.

– Što se tiče računalnih kapaciteta za umjetnu inteligenciju, uspjeli smo rasporediti kapital na način koji nam omogućuje povrat ulaganja u manje od godinu dana – rekao je Johnsen.

Cijena dionice pala je unatoč tome što je SpaceX smanjio gubitke i najavio značajan rast budućih prihoda, a ovaj tjedan ju očekuje još jedan šok. Naime, u četvrtak istječe razdoblje zabrane prodaje dionica za insidere. To znači da zaposlenici i rani ulagači napokon mogu prodati dio svojih udjela.