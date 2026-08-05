Kratki video privlači pažnju, ali ne prodaje bez strategije

Kratki video često je prvi susret korisnika s brendom, no bez kvalitetnog sadržaja i kontinuiteta ne gradi povjerenje ni prodaju

Nekoliko sekundi videoisječka dovoljno je da publika prvi put čuje za brend ili proizvod na nekoj od društvenih mreža. Takvih isječaka sve je više, ali nisu sami po sebi dovoljni da postignu željeni poslovni rezultat. Oni su samo putokaz brenda prema korisniku i trebaju potaknuti njegovo traženje više informacija o proizvodu. Kako kaže managing-direktorica agencije mmb media agentur Anamarija Horaček, danas je videoisječak najbrži način za privlačenje pozornosti publike u digitalnoj okolini jer u nekoliko sekundi može prenijeti ključnu poruku, pobuditi interes i potaknuti korisnika na daljnju interakciju s brendom.

– Njegova najveća vrijednost nije samo u dosegu nego i u sposobnosti da složeniju priču ili sadržaj učini pristupačnim i relevantnim publici koja sve brže konzumira informacije. Za mnoge korisnike upravo je kratki video prvi kontakt s brendom, proizvodom ili uslugom, zbog čega njegova uloga u komunikacijskoj strategiji postaje sve važnija – kaže Horaček.

Pritom najvećom pogreškom drži promatrati videoisječke isključivo kao alat za prikupljanje pregleda. Prema njezinim riječima, kratki format mora biti dio šire komunikacijske strategije i imati jasnu svrhu: informirati, educirati, zabaviti ili potaknuti nekakvu akciju.