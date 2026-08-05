Nuklearna elektrana Krško zbog toplinskog vala smanjuje snagu reaktora

NEK je posljednji put radio smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save 2003. godine

Nuklearna elektrana Krško (NEK) smanjuje snagu na 80 posto. Kako su objavili danas iz NEK-a, zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi, NEK će, kako je najavljeno, u noći na četvrtak, 6. kolovoza 2026. godine, započeti postupno smanjivanje snage reaktora.

- U prvom koraku snaga će biti smanjena na 80 posto. Riječ je o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštivanja odredbi Okolišne suglasnosti (OVS), prema kojima dnevna prosječna temperatura rijeke Save na mjestu potpunog miješanja nizvodno od HE Brežice ne smije prelaziti 28 stupnjeva, a prosječni dnevni porast temperature ne smije biti veći od tri stupnja - objavili su danas iz NEK-a.

Tijekom posljednjih mjeseci visokih temperatura NEK je, kako bi smanjio toplinsko opterećenje rijeke Save, uspješno održavao rad na punoj snazi korištenjem sustava rashladnih tornjeva te svih ostalih raspoloživih sustava i komponenti elektrane.

Vodu iz rijeke Save NEK koristi u trećem rashladnom krugu, namijenjenom odvođenju topline iz kondenzatora koja se ne može pretvoriti u električnu energiju te se mora odvesti u okoliš.

NEK je posljednji put radio smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana.

Ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i dodatno pogoršaju, NEK će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora. NEK će ponovno raditi punom snagom kada to uvjeti budu omogućavali.