Kada kreću isplate povrata poreza i koliko će novca dobiti mladi?

Osoba koja prima neto plaću od 1500 eura i radi u Zagrebu, a ima manje od 25 godina, dobit će povrat poreza od čak 3226 eura

Početak svake godine vrijeme je kada građani s nestrpljenjem iščekuju obavijesti o povratu poreza na dohodak ostvaren radom u prethodnoj godini. I ove godine najveći dobitnici povrata poreza su mlade osobe.

Mladi koji su tijekom 2025. navršili 25 godina, neovisno o mjesecu rođenja, ostvaruju pravo na puni povrat (100 posto) uplaćenog poreza za sve mjesece u kojima su tijekom te godine bili zaposleni. Tek s prvom plaćom u siječnju 2026. godine ulaze u kategoriju onih koji ostvaruju 50 posto povrata.

Isto pravilo vrijedi i za one koji su u 2025. napunili 30 godina. Oni zadržavaju pravo na 50 posto povrata za cijelu godinu, odnosno za svaki mjesec u kojem je za njih uplaćivan porez na dohodak. Ovo pravo po osnovi dobi prestaje važiti tek za prihode koje će ostvariti u 2026. godini.

Osim o godinama života, konkretni iznosi povrata poreza ovise o visini uplaćenog poreza, koji pak ovisi o visini bruto plaće, te olakšicama na koje porezni obveznik ima pravo.

Na primjer, osoba koja prima neto plaću od 1500 eura i radi u Zagrebu, a ima manje od 25 godina, dobit će povrat poreza od 3226 eura, a osobe od 25 do 30 godina starosti za istu plaću u Zagrebu dobit će 1613 eura.

Automatske isplate

Kao i prethodnih godina, i u 2026. većina građana ne mora podnositi godišnju poreznu prijavu, jer Porezna uprava provodi automatski postupak utvrđivanja godišnjeg poreza za sve koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine).

Ipak, prijavu putem obrasca ZPP-DOH do kraja veljače moraju podnijeti oni koji žele iskoristiti prava koja Porezna ne vidi u sustavu, a to su npr. uzdržavani članovi, dana darovanja, plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu. Također, obrazac ZPP-DOH predaju i porezni obveznici, nasljednici u ime umrle osobe.

Kada stiže povrat?

Porezna uprava u travnju će početi slati prve obavijesti o povratu poreza u korisničke pretince na portalu e-Građani. Isplate službeno počinju 4. svibnja, a tijekom tog bi mjeseca većina povrata trebala biti izvršena.

Također, rješenja o povratu poreza svi bi trebali dobiti na adrese prebivališta ili boravišta tijekom svibnja i u mjesecima koji slijede.

Ipak, krajnji rok do kojega bi svi trebali zaprimiti rješenje ili uplatu jest 30. lipnja. Ako do ovog datuma nema ni obavijesti ni novca, Porezna svima savjetuje da se jave u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema mjestu prebivališta/boravišta.

Isplata na Revolut, ali ne i Aircash

Povrat poreza može biti isplaćen i na račun fintech aplikacije Revoluta. Naime, to je moguće s obzirom na to da od 2022. godine Revolut u Hrvatskoj, uz primanje depozita i ostalih povratnih sredstava, pruža i platne usluge, odnosno usluge otvaranja i vođenja računa za plaćanje, kao što su tekući ili žiro račun. Stoga, kao što se i plaće mogu primati na Revolut račun, tako se i povrat poreza može isplatiti na Revolut. Također, ako je osoba koristila Revolut račun, primjerice, za primanje plaće tijekom 2025., sustav ih već vidi i isplata će se automatski izvršiti na njih.

No, unatoč upitima koje je Porezna uprava tijekom godina zaprimila, povrat poreza ne može biti isplaćen na račun aplikacije Aircash, s obzirom na to da je Aircash upisan u Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca, odnosno ne smatra se bankom nego institucijom za elektronički novac.