AZTN pokrenuo postupak protiv Granolija zbog sumnje u nametanje nepoštenih praksi dobavljačima pšenice pri otkupu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) pokrenula je upravni postupak protiv tvrtke Granolio radi utvrđivanja je li kao kupac iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametala nepoštene trgovačke prakse svojim dobavljačima pšenice, objavila je u četvrtak Agencija na svojim internetskim stranicama.

AZTN je postupak pokrenuo po službenoj dužnosti, budući da je u postupku ispitivanja usklađenosti poslovanja kupaca s odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP), među kojima je i Granolio, utvrdio postojanje indicija da je taj kupac u svom poslovanju postupao protivno odredbama ZNTP-a.

AZTN će, kako se navodi, ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa Granolia s njegovim dobavljačima pšenice te će tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja donijeti meritornu odluku.

AZTN napominje kako samo pokretanje upravnog postupka ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a.

Tvrtka Granolio osnovana je 1996. godine, sa sjedištem u Zagrebu. Poslovanje poduzeća zasniva se na mlinarskoj proizvodnji brašna, proizvodnji mlijeka i sira, poljoprivredi i gospodarstvu, skladišnim objektima, poljoprivrednoj proizvodnji i stočno ugovorenom gospodarstvu, objavljeno je na tvrtkinim internetskim stranicama.