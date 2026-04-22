Kina naglasak prebacuje s izvoza na domaću potražnju

Umjesto u beton i prazne stanove Kina će napokon ulagati u ljude. Ljude koji će trošiti. A dok troše, BDP će, prema planovima, rasti po stopi od pet posto

Dok zemlje diljem svijeta, pogotovo one na jugoistoku Azije, sve bolnije osjećaju utjecaj sukoba na Bliskom istoku, kinesko gospodarstvo, prema podacima Nacionalnoga zavoda za statistiku, u prvom je tromjesečju raslo, i to po zavidnoj stopi od pet posto. Unatoč ožujskim znakovima hlađenja taj je rezultat nadmašio prognoze ekonomista koji su predviđali znatno tromiji početak godine. Glavni pokretači rasta bili su industrijska, visokotehnološka proizvodnja i snažan izvoz. Ipak, unatoč optimističnim podacima u Pekingu vlada suzdržanost jer domaći potrošači i dalje oklijevaju trošiti.

Izvoz s visokim maržama

Glavni zamašnjak neočekivanog rasta krije se u znatnom skoku industrijske proizvodnje, koja je u prvome tromjesečju porasla za 6,1 posto. Taj rezultat izravna je posljedica strateškog zaokreta Pekinga koji je, suočen s krizom nekretninskog sektora, kapital masovno preusmjerio u proizvode visoke dodane vrijednosti iskoristivši državne subvencije i povoljne bankovne kredite za osiguranje globalne konkurentnosti.

A to samo znači da Kina sve manje izvozi tekstil, odjeću i jeftinu plastiku, proizvode s niskom maržom na kojima je izgradila svoj rast u prethodnim desetljećima, i sve se više posvećuje tzv. novoj trojci: električnim vozilima, litij-ionskim baterijama i solarnoj opremi. Znatan rast bilježe i sofisticirani poluvodiči te industrijski roboti.