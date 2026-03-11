Kineski automobili u Hrvatskoj: Postaju li prvi izbor kupaca?

Leasing kuće izjednačile su BYD i ostale kineske marke s Mercedesom, pa kupci sve češće biraju punu opremu umjesto stare slave

Hrvatsko tržište automobila u prva dva mjeseca 2026. godine naizgled nudi sliku stabilnosti s blagim rastom od 1,3 posto, u odnosu na prva dva mjeseca lani s ukupno 8.809 registracija. No ispod površine kojom dominiraju flote i vječni lideri poput Škode, odvija se zanimljiva promjena. Dok se tradicionalni europski divovi bore za održavanje tržišnog udjela kroz hibridnu tranziciju, koja s 44,6 posto udjela u veljači služi kao svojevrsno 'sigurno utočište' za kupce nespremne na potpunu elektrifikaciju, jedan se trend više ne može ignorirati. To je dolazak kineskih proizvođača koji prestaju biti statistička pogreška i postaju relevantan tržišni faktor.

Stižu 'Kinezi'