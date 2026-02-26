Mate Rimac se povlači s mjesta CEO-a Rimac Technology

Nurdin Pitarević, prethodni glavni operativni direktor, sada je postao glavni izvršni direktor, dok Marko Brkljačić, preuzima poziciju glavnog operativnog direktora (COO-a).

Rimac Technology, međunarodni Tier 1 dobavljač za automobilsku industriju, danas je predstavio promjene u svom vodstvu kako bi se pripremio za sljedeću fazu rasta.

Nurdin Pitarević, prethodni glavni operativni direktor, sada je postao glavni izvršni direktor (CEO), dok Marko Brkljačić, dotadašnji zamjenik glavnog operativnog direktora, preuzima poziciju glavnog operativnog direktora (COO-a).

Mate Rimac, osnivač tvrtke Rimac Technology i dosadašnji glavni izvršni direktor, nastavit će podržavati poslovanje tvrtke kroz svoju funkciju predsjednika Rimac Grupe, uz snažniji fokus na Bugatti Rimac, gdje obnaša funkciju glavnog izvršnog direktora (CEO-a).

- Nurdin se tijekom svog mandata na poziciji glavnog operativnog direktora dokazao kao izniman lider, spajajući duboko operativno znanje s jasnim strateškim razmišljanjem te snažnim osjećajem za ljude i organizacijsku kulturu. Sa sigurnošću vjerujem da će Nurdin uspješno voditi Rimac Technology kroz sljedeću fazu rasta i nastaviti graditi vrhunsku Tier 1 organizaciju svjetske klase - izjavio je Mate Rimac.

Promjene u vodstvu nastupaju nakon rekordne godine za Rimac Technology, tijekom koje je tvrtka isporučila tisuće baterijskih i pogonskih sustava kupcima i OEM partnerima, pokazujući izvanrednu operativnu sposobnost i pouzdanost, uz nove velike projekte za renomirane automobilske proizvođače.

- Nurdin i Marko odigrali su ključnu ulogu u prijelazu tvrtke Rimac Technology iz high-performance nišnog dobavljača u pouzdanog Tier 1 partnera. Pokazali su da napredna tehnologija, industrijska disciplina i poduzetnička brzina mogu koegzistirati u velikim razmjerima - dodao je Rimac.

Vodstvo usmjereno na skalabilnost i dugoročnu vrijednost

Od trenutka kada je Pitarević došao u Rimac Technology iz jednog od najvećih europskih Tier 1 dobavljača, upravljao je tvrtkom tijekom razdoblja intenzivne industrijalizacije, organizacijskog razvoja i operativnog povećanja. Pod njegovim vodstvom na poziciji COO-a, Rimac Technology uspješno je realizirao nekoliko velikoserijskih projekata te isporučio desetke tisuća baterijskih i pogonskih sustava diljem svijeta uz ispunjavanje strogih standarda automobilske industrije.

- Preuzimanje uloge glavnog izvršnog direktora za mene znači iskorak s operativne uloge prema oblikovanju dugoročnog smjera tvrtke. Naš fokus je na izgradnji tehnološkog lidera koji odgovorno raste, kombinirajući inovacije, digitalizaciju, održivost, snažne organizacijske temelje i održivu profitabilnost. S novim projektima serijske proizvodnje i jakim razvojnim portfeljem ispred nas, sada je pravi trenutak za ubrzanje našeg rasta - izjavio je Pitarević, novi glavni izvršni direktor tvrtke Rimac Technology.

Kao glavni izvršni direktor, Pitarević će voditi strategiju razvoja do 2030. godine, s naglaskom na napredne tehnologije elektrifikacije, projekte potpomognute umjetnom inteligencijom i digitalizacijom, održiv industrijski rast te snažne organizacijske i financijske strukture. To uključuje razvoj baterijske tehnologije sljedeće generacije s čvrstim elektrolitom (solid-state) u suradnji s globalnim tehnološkim partnerom, kao i daljnje širenje proizvodnih kapaciteta.

Fokus na operativnoj izvrsnosti i kontinuitetu

Marko Brkljačić u novoj ulozi donosi bogato iskustvo u operacijama, digitalnoj transformaciji i strateškoj provedbi na poziciju glavnog operativnog direktora (COO). Prije imenovanja obnašao je dužnost zamjenika glavnog operativnog direktora tvrtke Rimac Technology te je imao više rukovoditeljskih pozicija u kompaniji Tokić, kao i nekoliko ključnih strateških uloga u Rimac Automobilima.

- Rimac Technology ulazi u iduću fazu snažnog rasta u kojoj operativna izvrsnost, pouzdanost isporuke i skaliranje proizvodnje postaju ključni prioriteti. Fokusirani smo na jačanje sustava, procesa i timova koji će omogućiti stabilan rast volumena, vrhunsku kvalitetu i dugoročnu konkurentnost - izjavio je Marko Brkljačić, novi glavni operativni direktor tvrtke Rimac Technology.

U sklopu ovih promjena, s ciljem daljnjeg jačanja korporativne strukture i unapređenja strateškog upravljanja, Rimac Technology uspostavlja novu Upravu koju će činiti Nurdin Pitarević, glavni izvršni direktor (CEO), Marko Brkljačić, glavni operativni direktor (COO) i Peter Bednarik, glavni financijski direktor (CFO).

Osnivanje Uprave predstavlja važan korak u daljnjoj profesionalizaciji upravljačkog modela, jačanju odgovornosti te osiguravanju učinkovitijeg donošenja strateških odluka. Nova Uprava bit će usmjerena na ubrzavanje rasta poslovanja, jačanje operativne izvrsnosti, unapređenje financijske stabilnosti te dugoročno stvaranje vrijednosti za partnere, zaposlenike i ostale dionike.

Ovim potezom Rimac Technology dodatno potvrđuje svoju predanost transparentnom, odgovornom i modernom korporativnom upravljanju, kao i spremnost za sljedeću fazu razvoja kompanije na globalnom tržištu.

Ulazak u 2026. godinu s velikim uzletom

Rimac Kampus, sjedište Rimac Grupe i jedan od najznačajnijih razvojno-istraživačkih i proizvodnih centara u ovom dijelu Europe, radi punim kapacitetom u višesmjenskom radu, a u sljedeće dvije godine planira se uvođenje pet novih proizvodnih linija, što otvara dodatne prilike za zapošljavanje. Dodatno, Rimac Technology je u pregovorima s nekoliko OEM proizvođača oko novih projekata za električne i hibridne pogonske sustave.

Rimac Technology se izdvaja kombinacijom tehničke izvrsnosti u područjima elektrifikacije, brzih razvojnih ciklusa i industrijskog izvođenja, što je potvrđeno u radu na hiperautomobilima poput Nevere i Bugatti Tourbillona. Tvrtka je već najavila partnerstva s BMW Grupom i Ceer Motors, uz nekoliko OEM projekata srednjeg i velikog obujma koji su trenutno u fazi ugovaranja ili razvoja.