Tržište električnih automobila: tko ubrzava, a tko koči tranziciju

Rastuće cijene goriva potiču tranziciju, ali proizvođači prilagođavaju tempo zbog slabije potražnje za električnim vozilima

Rastuće cijene goriva potaknute geopolitičkim napetostima na Bliskom istoku ponovno su otvorile pitanje energetske ovisnosti u prometu, ali i strategije globalne automobilske industrije. Dok poremećaji u opskrbi naftom povećavaju interes za alternativne pogone, dio proizvođača automobila istodobno usporava planove potpune elektrifikacije jer potražnja za električnim vozilima raste sporije od očekivanog.

Sukob koji uključuje Iran i šire napetosti na Bliski istok posljednjih mjeseci doveo je do poremećaja u opskrbi naftom, što je podiglo cijene benzina i dizela na globalnom tržištu. Analitičari ističu da takve situacije redovito potiču raspravu o ubrzanoj energetskoj tranziciji u prometu jer smanjuju atraktivnost vozila s motorima na unutarnje izgaranje.

Međutim, stvarnost na tržištu električnih vozila pokazuje složeniju sliku.

Proizvođači koji ubrzavaju elektrifikaciju

Prema podacima koje prenosi Bloomberg, Renault planira snažno ubrzati elektrifikaciju svoje ponude u Europi. Tvrtka je objavila da će 16 od ukupno 22 modela koje planira predstaviti na europskom tržištu do 2030. biti potpuno električna vozila. Istodobno planira lansirati još 14 novih modela izvan Europe kako bi potaknula rast na globalnim tržištima.

Renault pritom planira povećati prodaju svog glavnog brenda na više od dva milijuna vozila godišnje do 2030., u odnosu na 1,6 milijuna prošle godine, prenosi Bloomberg. Sličan pristup imaju Tesla, BYD i drugi kineski proizvođači koji su poznati lideri u električnom segmentu.

Veliki zaokret prema elektrifikaciji napravila je i Volkswagen grupa, koja planira uložiti više od 180 milijardi eura u elektrifikaciju i digitalizaciju do 2027. godine, prenosi Reuters. Grupa je već razvila vlastitu platformu za električna vozila i postupno širi ponudu modela na europskom i kineskom tržištu.

Proizvođači koji usporavaju planove

S druge strane, dio proizvođača sve otvorenije priznaje da će elektrifikacija trajati dulje nego što se očekivalo.

Automobilska grupacija Stellantis, koja obuhvaća brendove kao što su Peugeot, Fiat i Jeep, već je upozorila da će tempo elektrifikacije ovisiti o potražnji i regulatornom okruženju. Prema pisanju Reutersa, tvrtka je naglasila da bi prelazak na električne automobile mogao biti sporiji ako potražnja ne bude rasla očekivanom brzinom.

Sličan oprez pokazuje i švedski proizvođač Volvo, koji je ranije planirao potpuno prijeći na električne automobile do kraja desetljeća, ali je kasnije ublažio taj cilj kako bi zadržao i hibridne modele dulje nego što je prvotno planirano.

Američki proizvođač Ford također je prilagodio strategiju. Tvrtka je odgodila dio investicija u električna vozila i smanjila planirane proizvodne kapacitete za pojedine modele zbog sporije potražnje, prenosi Bloomberg.

Tržište raste, ali sporije nego što se očekivalo

Unatoč tim prilagodbama, tržište električnih vozila i dalje raste. Prema podacima ACEA, registracije potpuno električnih automobila u Europi porasle su 14 posto u siječnju, dok su plug-in hibridi zabilježili rast od gotovo 30 posto. Istodobno su pojedine vlade, uključujući Njemačku, ponovno pokrenule programe subvencija za kupnju električnih vozila kako bi potaknule potražnju.

Ipak, proizvođači upozoravaju na nekoliko ključnih izazova. Električni automobili i dalje su skuplji od klasičnih modela, infrastruktura za punjenje u mnogim državama nije dovoljno razvijena, a kupci su oprezniji zbog gospodarske neizvjesnosti.

U takvom okruženju proizvođači automobila pokušavaju pronaći ravnotežu između dugoročnih klimatskih ciljeva i realnosti tržišta. Renault, primjerice, uz snažan fokus na električna vozila planira zadržati i hibridnu tehnologiju i nakon 2030. godine te istodobno smanjiti troškove proizvodnje za oko 400 eura po vozilu godišnje.

Sve to pokazuje da globalna automobilska industrija ulazi u novu fazu. Geopolitičke krize i rast cijena nafte dugoročno potiču elektrifikaciju, ali kratkoročne tržišne okolnosti prisiljavaju proizvođače na opreznije strategije. Upravo će sljedećih nekoliko godina pokazati koji su proizvođači pravilno procijenili tempo tranzicije prema električnoj mobilnosti.