Kreće izrada Nacionalnog plana regionalnog razvoja do 2030.

Nacionalni plan predstavlja i provedbeni instrument za operacionalizaciju razvoja potpomognutih područja i onih s razvojnim posebnostima

Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana regionalnoga razvoja do 2035. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana do 2031. Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman rekla je kako će Nacionalni plan regionalnog razvoja kao srednjoročni dokument strateškog planiranja utvrditi prioritete, ciljeve, mjere i pokazatelje politike regionalnog razvoja za područje cijele Hrvatske.

- Ovaj nacionalni plan predstavlja i provedbeni instrument za operacionalizaciju dva strateška cilja iz nacionalne razvojne strategije, a oni se odnose na razvoj potpomognutih područja i područja sa razvojnim posebnostima, kao i na jačanje regionalne konkurentnosti - kazala je Mikuš-Žigman.

Vlada je prihvatila i prijedlog odluke o financijskom doprinosu od 70.000 eura za izgradnju Paneuropskog spomenika žrtvama totalitarizama u Bruxellesu koji je predstavio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

- Za provedbu projekta izgradnje spomenika zadužena je udruga Platforma europskog sjećanja i savjesti, a spomenik će biti smješten u Bruxellesu, gradu simbolu europskog jedinstva, demokracije i zajedničkih vrijednosti, na lokaciji neposredno uz institucije EU - kazao je Grlić Radman.

Vlada je prihvatila i prijedlog rješenja o produženju roka za utrošak sredstava proračunske zalihe za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima, javnoj imovini i javnoj infrastrukturi oštećenoj u poplavi na području Općine Podgora u listopadu 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić pojasnio je kako Vlada na teret proračunske zalihe za 2024. odobrila Splitsko-dalmatinskoj župani 3,2 milijuna eura za hitnu sanaciju štete,

No, budući da je sanacija predstavljala iznimno zahtjevan i opsežan projekt, čiju su provedbu dodatno usporili nepovoljni vremenski uvjet i turistička sezona, otežana organizacija i dostupnost radne snage, Vlada je donijela rješenje kojim se rok za utrošak sredstava proračunske zalihe produžuje i to najdulje do 29. studenoga ove godine.