ECB bez Lagarde? WEF više nije sigurna opcija

Unutarnje podjele, američki utjecaj i istrage dodatno su zakomplicirali proces izbora novog čelnika Svjetskog gospodarskog foruma

Očekivani potez Christine Lagarde da preuzme čelnu ulogu na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF) više nije 'gotova stvar', prema osobama upoznatima s planiranjem nasljeđivanja u Davosu. Lagarde, za koju se očekuje da će prijevremeno odstupiti s mjesta predsjednice Europske središnje banke (ECB) uoči francuskih izbora, dugo se smatrala glavnom kandidatkinjom za stalnu predsjednicu WEF-a, čiji je osnivač Klaus Schwab prošle godine iznenada podnio ostavku. Trenutačno je članica upravnog odbora Foruma, prenosi Financial Times.

No unutar švicarske organizacije sve se češće doživljava kao 'Klausova kandidatkinja' – povezanost koja bi joj sada mogla štetiti, tvrde četiri osobe upućene u rasprave. Rasprava o nasljedniku povezana je i sa širom borbom oko budućeg smjera Davosa, uključujući pitanje u kojoj će se mjeri Forum naginjati prema Sjedinjenim Američkim Državama. Larry Fink, izvršni direktor BlackRocka, koji je prošlog kolovoza postao privremeni supredsjedatelj zajedno s Andréom Hoffmannom, potpredsjednikom Rochea, nakon ovogodišnjeg sastanka u siječnju – prvog bez Schwaba – dodatno je ojačao svoj utjecaj, navodi nekoliko izvora.

Prema riječima jedne osobe, Hoffmann i Fink uskoro će iz svojih titula izostaviti oznaku 'privremeni'. Ovogodišnji skup u Davosu interno je ocijenjen uspješnim, a dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa naglasio je trajnu sposobnost WEF-a da okuplja globalne čelnike. Ipak, Lagarde je privukla pažnju kada je napustila govor američkog ministra trgovine Howarda Lutnicka prije njegova završetka. Njezin odlazak neki su sudionici protumačili kao nezgodan, s obzirom na snažnu američku prisutnost.

Otkrivanje veza između predsjednika WEF-a Børgea Brendea i Jeffreyja Epsteina također je poremetilo planiranje nasljeđivanja, tvrde tri upućene osobe, potaknuvši rasprave o širem resetiranju vodstva. Forum je ovog mjeseca najavio istragu o Brendeu. Desetljećima je WEF smatran stabilnom institucijom pod vodstvom osnivača, no posljednjih godina suočio se s nizom upravljačkih kontroverzi koje su uzdrmale njegovu strukturu. Vrijeme tranzicije na čelu Foruma dugo je bilo neizvjesno. Iako Lagarde planira odstupiti s mjesta predsjednice ECB-a prije isteka osmogodišnjeg mandata u listopadu 2027., još nije jasno kada bi se to točno dogodilo.

Preko glasnogovornika ECB-a Lagarde je odbila komentirati WEF. No osoba upoznata s njezinim razmišljanjima izjavila je da želi napustiti središnju banku prije francuskih predsjedničkih izbora u travnju iduće godine. ECB je priopćio da je 'u potpunosti usredotočena na svoju misiju i da nije donijela nikakvu odluku o završetku mandata'. WEF nije želio komentirati. Financial Times ranije je izvijestio da se Lagarde sastala sa Schwabom u Frankfurtu u travnju prošle godine te razgovarala o mogućnosti skraćenja mandata u ECB-u kako bi prešla u WEF.

Nekoliko dana nakon tog sastanka Schwab je bio prisiljen odstupiti nakon anonimnog pisma upravnom odboru u kojem su iznesene ozbiljne optužbe o nedoličnom ponašanju. Istraga je zaključena u kolovozu i nije utvrdila značajne nepravilnosti osnivača Davosa. No taj je događaj potaknuo širu reorganizaciju i bitno promijenio izglede za nasljeđivanje, navode upućeni izvori. Nakon Schwabova odlaska, dio ljudi unutar i oko organizacije postao je oprezan prema kandidatima koji se previše povezuju s prethodnim vodstvom.

- S obzirom na želju da se pošalje signal o novom početku, imenovanje osobe tako blisko povezane sa Schwabom moglo bi biti teško. Postoji želja da se pokaže kako odbor provodi uredan proces s angažmanom headhuntera, a ne da se jednostavno promovira nečiji favorit bez jasne procedure - rekao je jedan izvor.

- Christine se ne bi smjela smatrati gotovom stvari - rekao je drugi izvor, iako ju je treći opisao kao 'izvrsnu kandidatkinju' s i dalje snažnim izgledima.

Dvoje visokih izvršnih dužnosnika WEF-a naveli su da su američki politički i poslovni predstavnici ove godine u Davosu poručili kako Lagarde nije preferirani američki izbor. Finkovo sve vidljivije povezivanje s američkim političkim figurama, uključujući i tijekom Davosa, potaknulo je nagađanja da bi mogao pokušati utjecati na konačni odabir kako bi preusmjerio smjer organizacije.

Navodno je privatno razmatrao i mogućnost premještanja glavnog godišnjeg skupa iz alpskog Davosa. Istraga o Brendeovim vezama s Epsteinom dodatno je pojačala nelagodu unutar organizacije, tvrde tri izvora, učvrstivši stav dijela povjerenika da bi trebalo izbjeći dodatne potrese.

Dokumenti koje je ove godine objavilo američko Ministarstvo pravosuđa otkrivaju da je bivši norveški ministar vanjskih poslova imao nekoliko poslovnih večera s Epsteinom te niz razmijenjenih poruka.

- Iako bi istraga o Brendeu trebala trajati samo nekoliko tjedana, postoji osjećaj da imenovanje novih predsjedatelja ove godine nije razborito - rekao je izvor upoznat s razmišljanjima odbora.