Mađarske dionice i forinta porasle nakon poraza Viktora Orbána

Pobjeda Petera Magyara budi nadu u deblokadu milijardi eura iz europskih fondova i otvara put Mađarskoj prema uvođenju eura

Nakon sinoćnjeg poraza dugogodišnjeg nacionalističkog mađarskog premijera Viktora Orbána, vrijednost mađarske nacionalne valute forinte u odnosu na euro jutros je snažno porasla, i to na najvišu razinu u posljednje tri godine.

Kako prenosi Reuters, investitori procjenjuju da će poraz Orbána na parlamentarnim izborima, koji je do posljednjeg trenutka bio neizvjestan, pružiti snažan vjetar u leđa mađarskom gospodarstvu.

Forinta je u trgovanju na azijskim tržištima ojačala za otprilike dva posto te se njome trgovalo po tečaju od 367,81 za euro, dok je u odnosu na dolar porasla za 1,6 posto, čime se približila četverogodišnjem maksimumu. Istovremeno su mađarske dolarske obveznice zadržale stabilnost nakon nedavnog rasta vrijednosti.

Izbore, koje je Peter Magyar kao protukandidat desnog centra okarakterizirao kao ključni odabir između Istoka i Zapada, obilježio je rekordan odaziv birača. Time je okončana šesnaestogodišnja Orbánova vladavina, a povjerenje je ukazano upravo Magyaru, nekadašnjem suradniku koji je postao Orbánov najveći suparnik i predvodnik stranke Tisza.

Odmrzavanje sredstava

Tržišta su već danima uoči izbora bilježila rast mađarskih dionica (mađarski burzovni indeks BUX), obveznica i forinte, jer se predviđalo i da bi proeuropski zaokret Mađarske mogao odblokirati oko milijarde eura zamrznutih sredstava iz fondova Europske unije.

Naime, EU je uskratila oko 14 milijardi eura iz raznih programa zbog zabrinutosti zbog nazadovanja demokracije pod Orbánom, a također je odgodila odluku o mađarskom zahtjevu za 16 milijardi eura obrambenih kredita u okviru programa SAFE, prenosi Politico.

Kako prenosi Bloomberg, mađarski burzovni indeks BUX dosegao je rekordnu razinu nakon jučerašnjeg Orbánovog poraza, a najviše su porasle dionice naftne kompanije MOL i OTP banke.

Proeuropski smjer i put prema uvođenju eura

Ishod ovih izbora imat će značajne posljedice i na međunarodnom planu, posebice za Ukrajinu, kojoj je Orbán dosad blokirao zajam od 90 milijardi eura iz proračuna EU. Kako je danas potvrdio Magyar, Mađarska neće blokirati zajam Ukrajini.

Analitičari Goldman Sachsa ističu kako je Orbánovo brzo priznavanje poraza jasan signal za glatku primopredaju vlasti. Nova politička opcija, stranka Tisza, već se obvezala na ispunjavanje kriterija iz Maastrichta do 2030. godine kako bi pripremila zemlju za ulazak u eurozonu.

Stručnjaci naglašavaju da bi jedan od prvih koraka u tome mogao biti smanjenje ciljane stope inflacije s trenutnih tri na europskih dva posto, što bi posljedično dovelo do značajnog pada dugoročnih prinosa na mađarske obveznice i daljnje stabilizacije financijskog sustava.