Orban priznao poraz: Magyarova Tisza preuzima Mađarsku

Dugogodišnji mađarski premijer Viktor Orban priznao je poraz nakon što je Tisza Pétera Magyara osvojila dvotrećinsku većinu

Mađarski dugogodišnji nacionalistički čelnik Viktor Orban u nedjelju je priznao poraz nakon uvjerljive izborne pobjede oporbene stranke Tisza, što je udarac za njegove saveznike u Rusiji i suprotno željama administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Rezultati na temelju 53,45 posto prebrojanih glasova pokazali su da proeuropska stranka desnog centra Tisza, koju vodi Péter Magyar, osvaja 136 zastupničkih mjesta, odnosno ključnu dvotrećinsku većinu, u parlamentu od 199 članova, ispred Orbanove stranke Fidesz s 56 mjesta.

„Izborni rezultati još nisu konačni, ali situacija je razumljiva i jasna“, rekao je Orban u stožeru Fidesza. „Rezultat izbora bolan je za nas, ali jasan.“

Rekao je da će Fidesz nastaviti služiti Mađarskoj i njenom narodu kao oporba, te da je čestitao pobjedničkoj stranci na rezultatu.

Rekordna izlaznost i kraj 16-godišnje vladavine

Izbore je obilježila i rekordna izlaznost.

Podaci od 18,30 sati, pola sata prije zatvaranja birališta, pokazali su da je glasalo 77,8 posto birača, u odnosu na 67,8 posto prije četiri godine.

Ako konačni rezultati potvrde one djelomične, završetak Orbanove 16-godišnje vladavine imao bi značajne posljedice ne samo za Mađarsku, nego i za Europsku uniju, Ukrajinu i šire.

Posljedice za EU, Ukrajinu i odnose s Rusijom

To bi vjerojatno značilo kraj konfrontacijskog pristupa Mađarske unutar EU-a te bi moglo otvoriti put zajmu od 90 milijardi eura (105 milijardi dolara) ratom pogođenoj Ukrajini, koji je Orban blokirao.

Poraz Orbana mogao bi također dovesti do postupnog odmrzavanja sredstava Europske unije za Mađarsku, koja je Bruxelles suspendirao zbog, kako navodi, narušavanja demokratskih standarda.

Orbanov odlazak lišio bi ruskog predsjednika Vladimira Putina njegova glavnog saveznika u EU-u te mogao izazvati potrese u desnim političkim krugovima na Zapadu, uključujući i Bijelu kuću.

U Mađarskoj bi pobjeda Tisze mogla otvoriti put reformama koje stranka najavljuje, ističe Reuters, a koje bi bile usmjerene na suzbijanje korupcije i obnovu neovisnosti pravosuđa i drugih institucija.

No opseg tih reformi ovisit će o tome hoće li Tisza u konačnici osigurati dvotrećinsku ustavnu većinu potrebnu za promjenu velikog dijela Orbanova političkog nasljeđa, što se po djelomičnim rezultatima čini izvjesno.

Gospodarska stagnacija oslabila potporu Orbanu

Orban, euroskeptik, razvio je model „neliberalne demokracije“ koji se smatra uzorom pokretu Make America Great Again (MAGA) Donalda Trumpa i njegovim pristašama u Europi.

No mnogi Mađari sve su umorniji od 62-godišnjeg premijera na odlasku, nakon tri godine gospodarske stagnacije i rasta troškova života, kao i izvješća o sve većem bogatstvu oligarha bliskih vlasti.

Čini se da je čelnik Tisze, Magyar, uspješno iskoristio to nezadovoljstvo, naglašava Reuters.

Podijeljeno društvo između promjene i kontinuiteta

Glasajući za Tiszu u mađarskoj prijestolnici, 27-godišnji Mihály Bacsi rekao je da je zemlji potrebna promjena.

„Potrebno nam je poboljšanje općeg raspoloženja, u mnogim područjima ima previše napetosti, a sadašnja vlast samo ih potiče“, rekao je.

Žena koja se predstavila kao Zsuzsa rekla je pak da želi kontinuitet.

„Voljela bih da se zadrže svi rezultati postignuti posljednjih godina - i jako se bojim rata“, rekla je, misleći na sukob u Ukrajini, istočnom susjedu Mađarske.

Kampanja straha: rat ili mir

Orban je pokušao nedjeljne izbore prikazati kao izbor između „rata i mira“.

Tijekom kampanje vlast je preplavila zemlju porukama upozorenja da će Magyar uvući Mađarsku u ruski rat protiv Ukrajine, što on odlučno negira.