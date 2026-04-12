Rekordna izlaznost i prednost Tisze na izborima u Mađarskoj

Birališta u Mađarskoj zatvorena, a prve projekcije agencije Median daju veliku prednost Magyarovoj Tiszi ispred Orbanovog Fidesza

Birališta u Mađarskoj zatvorena su u 19 sati na povijesnim izborima koje je obilježila rekordna izlaznost, a koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana.

Birači su trebali izabrati između nacionalističkog premijera Orbana kojemu bi to bio peti mandat ili promjene vlade s proeuropskim konzervativcem Peterom Magyarom.

Do 18,30 sati glasalo je 77,8 posto birača, objavilo je izborno povjerenstvo, dok je na prošlim parlamentarnim izborima 2022. do tog vremena na birališta izašlo 67,8 posto birača.

Izlaznost u glavnom gradu Budimpešti bila je 80,96 posto do 18,30 sati, prenosi mađarska agencija MTI. Općenito je izlaznost veća nego na posljednjim izborima, uz rast izlaznosti u svim dijelovima zemlje.

Najvažniji izbori od demokratske tranzicije

Oko 8 milijuna građana imalo je pravo glasa na izborima za parlament od 199 mjesta.

Izbori se smatraju najvažnijom odlukom birača od demokratske tranzicije 1989.-90. Agencija dpa piše da nakon zatvaranja birališta neće biti izlaznih anketa niti projekcija, ali se očekuju djelomični rezultati kasnije u nedjelju navečer.

Objava rezultata i prve projekcije Mediana

Izborne rezultate objavljivat će Nacionalni izborni ured od 20 sati, na svojoj službenoj stranici, kako budu pristizali podaci s biračkih mjesta.

Sukladno podacima agencije za istraživanje javnog mnijenja Median, stranka Tisza koju predvodi Peter Magyar dobila je 55,5 posto glasova, Fidesz Viktora Orbána osvojio je 37,9 posto glasova, a pokret Mi Hazank (Naša domovina) 3,9 posto glasova.

Tisza blizu dvotrećinske većine u parlamentu

Kako prenosi Euronews, zahvaljujući ovim rezultatima Tisza bi mogla biti blizu dvotrećinske većine u parlamentu, jer projekcije Mediana ukazuju da će dobiti između 131 i 139, dok bi Fidesz mogao imati između 59 i 67 od ukupno 199 zastupničkih mjesta.

Ovi podaci su procjene bazirane na velikom istraživanju koje se provodi posljednja tri dana i nisu izlazne ankete kakve se provode u Hrvatskoj.