Marko Kolanović: Uspon, pad i nova karijera zvijezde Wall Streeta

Hrvata s Wall Streeta zvali su 'Gandalf', ušao je u analitičarski 'Hall of Fame', ali su ga pogrešne prognoze stajale pozicije u JP Morganu

U hrvatskim medijima je 4. srpnja 2024. objavljeno da je najpoznatiji Hrvat na globalnoj investicijskoj sceni Marko Kolanović napustio prestižnu poziciju glavnog globalnog tržišnog stratega JP Morgana.

Od matematičara do tržišnog ‘čarobnjaka’

Rođen je u Zagrebu, diplomirao fiziku na PMF-u, a doktorirao na New York University. Jedna je od najneobičnijih figura Wall Streeta. Njegova snaga nije u klasičnoj financijskoj analizi, nego u kombinaciji kvantitativnih modela, derivata i tržišne psihologije i interpretaciji ponašanja institucionalnih investitora

To ga je dovelo do samog vrha. Utjecajni magazin Institutional Investor uvrstio ga je u svoju 'Kuću slavnih', što znači da je niz godina bio među najuspješnijim analitičarima, posebno u svojoj kategoriji kvantitativnih strategija (Equity Derivatives). Na vrhuncu reputacije 2021. postaje glavni globalni tržišni strateg najveće američke banke JP Morgan i profilirao se u jednog od najutjecajnijih glasova među investitorima.

U jednom trenutku bio je gotovo fenomen. Bloomberg ga naziva ‘Gandalf’, a CNBC ‘čovjekom koji pomiče tržišta’. Vrhunac dolazi 2020. Usred panike izazvane pandemijom on prognozira snažan oporavak, što su tržišta i potvrdila.

Tako je stekao gotovo proročansku reputaciju.

Preokret: kad modeli prestanu raditi

Međutim, proroci se znaju brzo istrošiti.

Nakon pandemije Kolanovićev pogled postaje sve kontrarniji. Suprotno većini on upozorava na pad tržišta, predviđa recesiju i ostaje negativan, s izrazito bearish pogledom.

Problem je bio u tajmingu. Tržišta su nastavila s rastom, konkurenti postaju optimističniji, a projekcije JP Morgana (pod Kolanovićevim utjecajem) mnogo su niže od ostatka tržišta.

Takav pogled brzo je izgubio vjerodostojnost kod klijenata i trošio reputaciju – Kolanovićevu i JP Morgana.

Je li pogriješio ili je bio u pravu – prerano?

Logičan epilog bio je razlaz nakon 19 godina. Prema službenoj verziji Kolanović ‘traži nove prilike’, no razlaz je uslijedio nakon niza tržišnih prognoza koje su se pokazale pogrešnima ili barem preuranjenima.

Postao je jednom od brojnih žrtava jednostavne logike Wall Streeta: možeš biti u krivu — ali ne predugo i ne dok svi drugi zarađuju.

Vrlo brzo nakon odlaska iz JP Morgana dolazi do korekcije tržišta, i mediji i komentatori počinju propitivati je li Kolanović bio u krivu, ili je bio samo prerano u pravu.

On sam pak aktivira se na društvenim mrežama i implicitno poručuje: ‘govorio sam vam’.

Nova neovisna faza

Nakon izlaska iz banke djeluje kao neovisni makro komentator, pojavljuje se u medijima i TV emisijama i ostaje vjeran svom narativu o korekciji.

Transformirao se iz ‘bankarskog autoriteta’ u samostalni glas s osobnim kapitalom reputacije.

U srpnju 2024. JP Morgan riješio se jednog od svojih najpoznatijih stratega, ali ne i Wall Street. Kolanović je samo promijenio poziciju, iz bankarskog autoriteta u neovisnog komentatora.