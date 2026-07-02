Financijska tržišta

Erste banka lansirala svoju prvu mini obveznicu za Comping

2. srpnja 2026.
Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke:Fizičke poslovnice još dugo neće izgubiti na važnosti- Digitalizacija bankarskog poslovanja već je duže vrijeme u tijeku te bankarstvo općenito prolazi kroz proces velikih promjena. Erste banka pritom ima jasnu poslovnu strategiju čiji je cilj dugoročno održiv uspjeh, a digitalne inovacije jedan su od temeljnih stupova takve strategije. Ulazak fintech tvrtki na bankarsko tržište svakako je veliki izazov za tradicionalno bankarstvo, ponajprije jer je sa sobom donijelo značajno ubrzanje razvoja digitalnih rješenja odnosno tzv. time-to-marketa, što podrazumijeva češće promjene i prilagodbe postojećih proizvoda te nastavak sveobuhvatne digitalne transformacije bankarskog poslovanja. Osim što se značajno mijenja dosadašnji način poslovanja, financijske institucije i ponuđači financijskih usluga dobivaju i nove prilike za razvoj bržih, transparentnijih i povoljnijih usluga za klijente. Krajnji korisnici, odnosno građani trebali bi imati najveće koristi od toga, prvenstveno kroz pojednostavljene, kvalitetnije i naprednije digitalne usluge, bolje korisničko iskustvo, zatim višestruke mogućnosti izbora te u konačnici i konkurentnije cijene. Naša digitalna rješenja, Keks Pay aplikacija te George online bankarstvo, koji su uz kontinuiran rast broja korisnika na tržištu s uspjehom prisutni već nekoliko godina, vrlo kvalitetni primjeri tehnoloških inovacija i novih digitalnih rješenja u području financijskih proizvoda i usluga. Općenito govoreći, Erste banka je s jedne strane orijentirana na usmjeravanje jednostavnijeg, transakcijskog dijela poslovanja na digitalne kanale i uređaje kad god je to moguće, a s druge još snažniji fokus na savjetodavnu uslugu koju klijenti mogu dobiti u fizičkim poslovnicama. Kombinacijom jednoga i drugoga unaprjeđuje se tradicionalan odnos između banke i klijenata sa svim prednostima digitalizacije s jedne strane te osobnog pristupa s druge. U tom smislu, unatoč snažnom razvoju visokih tehnologija i servisa, fizičke poslovnice još dugo neće izgubiti na važnosti, ali je za očekivati da će i dalje biti prisutna određena optimizacija njihovog broja. Erste banka, kao i financijska industrija općenito, povremeno se suočava s pokušajima prijevara u raznim segmentima svog poslovanja. Iz tog razloga, banka zbog sigurnosti svakog klijenta, ali i vlastite sigurnosti ulaže maksimalan trud i resurse, kao i različite mehanizme zaštite, metode i tehnologije, kako bi zaštitila financijska sredstva svojih klijenata. Naime, poslovanje banke počiva na povjerenju i sigurnosti klijenata, stoga je izuzetno važno da svaka transakcija koju klijent obavi bude na najvišoj razini sigurnosti. Osim kontinuiranog informiranja klijenata o aktualnim napadima te potrebi opreza, banka koristi brojne sustave za detekciju infekcije uređaja zlonamjernim programima i analizu ponašanja klijenata na digitalnim kanalima. Uoči li se sumnjiva ili neuobičajena aktivnost, poduzimaju se preventivne aktivnosti u cilju sprječavanja prijevare. Također, sigurnost podataka i sustava usklađena je sa svim zakonima i regulativama te se ažurira u skladu s najboljim sigurnosnim praksama.

Christoph Schoefboeck,
predsjednik Uprave Erste banke:

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Comping će ovom transakcijom dobiti pet milijuna eura svježeg kapitala za širenje na međunarodna tržišta uz podršku EIF-a.

Erste banka uspješno je aranžirala prvo izdanje mini obveznice za IT tvrtku Comping u ukupnom iznosu od pet milijuna eura. Obveznice su izdane 30. lipnja ove godine s trogodišnjim, jednokratnim dospijećem koje se očekuje 30. lipnja 2029. U ovoj transakciji Erste banka je preuzela ulogu agenta izdanja te je, kao jedini investitor, upisala cjelokupni iznos u svoje knjige.

Riječ je o premijernom izdanju mini obveznice na hrvatskom tržištu namijenjenom malim i srednjim poduzećima (SME). Ovaj alternativni instrument financiranja realiziran je uz potporu Europskog investicijskog fonda (EIF), koji je Erste banci u sklopu programa InvestEU odobrio garanciju tešku 29 milijuna eura. Cilj je SME klijentima ponuditi fleksibilniji korak prema tržištu kapitala izvan tradicionalnih okvira klasičnih bankovnih kredita.

Iskorak prema tržištu kapitala

Iz Erste banke naglašavaju kako je ovaj instrument kreiran za tvrtke u fazi rasta i investicija koje žele diverzificirati izvore financiranja te optimizirati kapitalnu strukturu bez promjena u vlasništvu.

- Uvođenjem mini obveznica aktivno doprinosimo razvoju financijskog tržišta u Hrvatskoj te jačanju ekosustava malih i srednjih poduzeća, koji predstavljaju ključni segment gospodarstva. Veseli nas što je upravo Comping prepoznao potencijal ovog inovativnog modela i kao prvi klijent napravio iskorak prema sofisticiranijim tržišnim instrumentima - istaknuo je Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke.

Sanja Gracin, direktorica Direkcije za suradnju s razvojnim bankama i EU u Erste banci, dodala je kako mini obveznice donose znatno veću fleksibilnost u strukturiranju financiranja te omogućuju tvrtkama postupno pozicioniranje na tržištu kapitala.

Comping cilja na strana tržišta

Za tehnološku tvrtku Comping, ovo izdanje predstavlja strateški zamašnjak u jeku globalnih tržišnih preslagivanja. Svježi kapital iskoristit će za ubrzavanje organskog rasta i internacionalizaciju poslovanja.

Alojzije Jukić, predsjednik Uprave Compinga

Alojzije Jukić, predsjednik Uprave Compinga

- Dodatni izvor financiranja omogućuje nam da ubrzano provodimo strateške smjernice razvoja, prije svega izlazak na strana tržišta s vlastitim proizvodima i rješenjima - poručio je Alojzije Jukić, predsjednik Uprave Compinga, dodavši kako im ovakvo partnerstvo pomaže da budu brži i otporniji na poremećaje u globalnim opskrbnim lancima.

S obzirom na to da ukupna garancijska linija EIF-a iznosi 29 milijuna eura, nakon Compingovih pet milijuna za očekivati je da će Erste banka u idućem razdoblju plasirati preostali dio paketa i drugim brzorastućim SME tvrtkama koje traže alternativne oblike financiranja.

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