Erste banka lansirala svoju prvu mini obveznicu za Comping

Comping će ovom transakcijom dobiti pet milijuna eura svježeg kapitala za širenje na međunarodna tržišta uz podršku EIF-a.

Erste banka uspješno je aranžirala prvo izdanje mini obveznice za IT tvrtku Comping u ukupnom iznosu od pet milijuna eura. Obveznice su izdane 30. lipnja ove godine s trogodišnjim, jednokratnim dospijećem koje se očekuje 30. lipnja 2029. U ovoj transakciji Erste banka je preuzela ulogu agenta izdanja te je, kao jedini investitor, upisala cjelokupni iznos u svoje knjige.

Riječ je o premijernom izdanju mini obveznice na hrvatskom tržištu namijenjenom malim i srednjim poduzećima (SME). Ovaj alternativni instrument financiranja realiziran je uz potporu Europskog investicijskog fonda (EIF), koji je Erste banci u sklopu programa InvestEU odobrio garanciju tešku 29 milijuna eura. Cilj je SME klijentima ponuditi fleksibilniji korak prema tržištu kapitala izvan tradicionalnih okvira klasičnih bankovnih kredita.

Iskorak prema tržištu kapitala

Iz Erste banke naglašavaju kako je ovaj instrument kreiran za tvrtke u fazi rasta i investicija koje žele diverzificirati izvore financiranja te optimizirati kapitalnu strukturu bez promjena u vlasništvu.

- Uvođenjem mini obveznica aktivno doprinosimo razvoju financijskog tržišta u Hrvatskoj te jačanju ekosustava malih i srednjih poduzeća, koji predstavljaju ključni segment gospodarstva. Veseli nas što je upravo Comping prepoznao potencijal ovog inovativnog modela i kao prvi klijent napravio iskorak prema sofisticiranijim tržišnim instrumentima - istaknuo je Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke.

Sanja Gracin, direktorica Direkcije za suradnju s razvojnim bankama i EU u Erste banci, dodala je kako mini obveznice donose znatno veću fleksibilnost u strukturiranju financiranja te omogućuju tvrtkama postupno pozicioniranje na tržištu kapitala.

Comping cilja na strana tržišta

Za tehnološku tvrtku Comping, ovo izdanje predstavlja strateški zamašnjak u jeku globalnih tržišnih preslagivanja. Svježi kapital iskoristit će za ubrzavanje organskog rasta i internacionalizaciju poslovanja.

Alojzije Jukić, predsjednik Uprave Compinga

- Dodatni izvor financiranja omogućuje nam da ubrzano provodimo strateške smjernice razvoja, prije svega izlazak na strana tržišta s vlastitim proizvodima i rješenjima - poručio je Alojzije Jukić, predsjednik Uprave Compinga, dodavši kako im ovakvo partnerstvo pomaže da budu brži i otporniji na poremećaje u globalnim opskrbnim lancima.

S obzirom na to da ukupna garancijska linija EIF-a iznosi 29 milijuna eura, nakon Compingovih pet milijuna za očekivati je da će Erste banka u idućem razdoblju plasirati preostali dio paketa i drugim brzorastućim SME tvrtkama koje traže alternativne oblike financiranja.