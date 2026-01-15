Ekonomalije

Siječanjska depresija: Kad sila govori, pravi biznisi šute

15. siječnja 2026.
tuga i depresija
Miodrag Šajatović
Miodrag Šajatović

Dolazak trećeg ponedjeljka, najdepresivnijega dana u godini, daje autoru priliku da napiše čisti depresivni uradak

Ponedjeljak 19. siječnja treći je ponedjeljak u 2026. To je onaj dan u godini koji je proglašen najdepresivnijim od svih 365 dana. Blue Monday kombinacija je završenih blagdana, tmurnog vremena i suočavanja s budućnošću koja ne obećava.

Uvodničke kolumne u poslovnome mediju ne bi smjele biti depresivne. Kakve god nevolje snašle poduzetnike, menadžere i njihove zaposlenike, the show must go on. Pa se od kolumnista očekuje bar naznaka rješenja. Dolazak najdepresivnijega dana u godini, međutim, daje autoru priliku da napiše čisti depresivni uradak. Bar jednom na godinu. I zahtjevno čitateljstvo to mu mora oprostiti.

