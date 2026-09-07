Biznis i politika

Zagreb dobio let za Peking, ali Beograd mu i dalje ozbiljno bježi

7. rujna 2026.
Airbus A220-300
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Dražen Katalinić
Dražen Katalinić
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Zagreb sada ima tri daleke destinacije, no Beograd ih ima dvostruko više. Zašto regija teško privlači prekooceanske linije?

Krajem prošlog tjedna uspostavljena je izravna zračna linija Zagreb – Peking, preko Bukurešta, čime je glavni  grad Hrvatske direktno povezan s još jednom dalekom, prekooceanskom destinacijom, uz Toronto i Montreal. Zagreb tako s ukupno tri dugolinijske destinacije spada u tzv. treću ligu zračnih luka zajedno s aerodromima u Beogradu, Tirani i Ljubljani, koju uglavnom čine zračne luke u regiji i susjedstvu.
 
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