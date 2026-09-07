Biznis i politika
Zagreb dobio let za Peking, ali Beograd mu i dalje ozbiljno bježi
7. rujna 2026.
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Zagreb sada ima tri daleke destinacije, no Beograd ih ima dvostruko više. Zašto regija teško privlači prekooceanske linije?
Krajem prošlog tjedna uspostavljena je izravna zračna linija Zagreb – Peking, preko Bukurešta, čime je glavni grad Hrvatske direktno povezan s još jednom dalekom, prekooceanskom destinacijom, uz Toronto i Montreal. Zagreb tako s ukupno tri dugolinijske destinacije spada u tzv. treću ligu zračnih luka zajedno s aerodromima u Beogradu, Tirani i Ljubljani, koju uglavnom čine zračne luke u regiji i susjedstvu.
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