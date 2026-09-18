Novasol i Jet2Villas udružili snage za hrvatske vile

Partnerstvo će britanskim gostima ponuditi tisuću hrvatskih vila i kuća za odmor te otvoriti novi kanal rezervacija vlasnicima.

Hrvatska je među prvim mediteranskim destinacijama uključenima u novo partnerstvo Awazea, jedne od vodećih europskih kompanija za upravljanje smještajem za odmor i vlasnika brenda Novasol s ciljem integriranja većeg broja rezervacija. U početnoj fazi suradnje britanskim će gostima kroz Jet2Villas biti ponuđeno tisuću odabranih vila i kuća za odmor u Hrvatskoj putem kojih se očekuje rast broja dolazaka i jačanje branda Hrvatske kao destinacije u Velikoj Britaniji. Za hrvatske vlasnike objekata suradnja prije svega znači pristup znatno široj bazi potencijalnih gostiju iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Jet2 posluje iz 14 britanskih zračnih luka, a povezivanje njegove distribucijske mreže s Novasolovim portfeljem otvara dodatne mogućnosti plasmana kvalitetnog privatnog smještaja prema gostima koji možda dosad nisu tradicionalno birali kuće za odmor. Britansko tržište za Hrvatsku pritom nije zanimljivo samo zbog broja gostiju. Ujedinjeno Kraljevstvo već je među važnijim emitivnim tržištima hrvatskog turizma, a britanski su gosti tijekom 2025. u Hrvatskoj ostvarili oko 4,1 milijun noćenja, prema podacima Hrvatske turističke zajednice iz sustava eVisitor, koji obuhvaćaju komercijalni i nekomercijalni smještaj te nautički charter.

- Velika vrijednost ovog partnerstva za Hrvatsku je u tome što našim iznajmljivačima otvaramo još snažniji pristup tržištu koje ima velik potencijal, posebno za kvalitetnije kuće za odmor i vile s bazenima. Upravo u britanskom tržištu vidimo značajan prostor za daljnji rast hrvatskog premium privatnog smještaja. Britanski gost dobro odgovara strukturi hrvatske premium ponude, a kroz Jet2Villas dobit ćemo mogućnost da takve objekte predstavimo znatno široj publici. Za vlasnika objekta to u konačnici znači veću vidljivost, dodatni izvor potražnje i mogućnost ostvarivanja novih rezervacija - istaknuo je Josip Stulić iz Novasola.

Posebnost partnerstva je i u spajanju dva modela odmora koji su se dosad često promatrali odvojeno. Gost dobiva privatnost, prostor i fleksibilnost vlastite vile ili kuće za odmor, ali uz praktičnost paket aranžmana u kojem se putovanje može organizirati na jednom mjestu. Upravo bi taj model mogao dodatno približiti hrvatske vile britanskim gostima koji žele privatni smještaj, ali istodobno traže sigurnost i jednostavnost organiziranog putovanja.

- Ne radi se samo o tome da hrvatske objekte postavimo na još jedan prodajni kanal. Za nas je važnije to što ulazimo pred novu skupinu gostiju i što kvalitetnu hrvatsku ponudu povezujemo s jednom od najvećih turističkih distribucijskih mreža na britanskom tržištu. Hrvatska već ima proizvod koji takvi gosti traže. Naš je posao osigurati da ga vide, da do njega mogu jednostavno doći i da vlasnicima naših objekata pritom stvaramo novu vrijednost. Povezivanjem jednostavnosti Jet2Villas paket aranžmana s našim kućama za odmor diljem Europe gostima možemo ponuditi sigurnost rezervacije cijelog putovanja na jednom mjestu, ali i fleksibilnost odabira smještaja koji im najbolje odgovara. Istodobno našim vlasnicima objekata stvaramo novu potražnju i dodatne mogućnosti rezervacija - dodaje Stulić.

Novasol je u Hrvatskoj prisutan više od dva desetljeća, a hrvatska ponuda čini važan dio njegova europskog portfelja. Novo partnerstvo s Jet2Villas dio je strategije širenja distribucijskih kanala i povezivanja vlasnika kuća za odmor s novim skupinama gostiju na ključnim europskim tržištima.