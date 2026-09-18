Hrvatska hotelska priča rasta, ulaganja i transformacije

Aminess razvija model rasta koji spaja ulaganja, akvizicije i upravljanje asset-light, s ambicijom da iz hotelske kompanije preraste u jednu od vodećih hospitality-platformi u Hrvatskoj i regiji

Gotovo 60 godina hotelijerskog iskustva danas je temelj jedne od najdinamičnijih razvojnih priča hrvatskog turizma. Aminess Hotels & Resorts u posljednjih je nekoliko godina prerastao iz tradicionalne hotelske kompanije u integriranu hospitality-platformu koja rast temelji na kombinaciji vlastitih ulaganja, akvizicija, upravljanja partnerskim objektima te razvoja vlastitih brendova, ljudi i operativnih sustava.

Razmjere te transformacije najbolje pokazuju brojčani podaci. Aminess je 2019. godine poslovao sa šest objekata u tri destinacije, ostvarivao približno 30 milijuna eura prihoda i zapošljavao oko 500 ljudi. Danas poslovni sustav kojim Aminess upravlja obuhvaća 33 hotela, resorta i kampa u 12 destinacija, generira više od 160 milijuna eura prihoda te ima više od 2600 zaposlenih. Rast pritom nije ostvaren samo povećanjem obujma poslovanja, nego istodobnim ulaganjem u kvalitetu proizvoda, snažniju organizaciju i sposobnost upravljanja sve kompleksnijim portfeljem.

Snažna ulaganja

U središtu Aminessove strategije nalazi se uravnotežen razvoj vlasničkog i asset-light portfelja. Kompanija nastavlja snažno ulagati u vlastitu turističku imovinu, provoditi selektivne akvizicije te postojeće objekte repozicionirati prema višim tržišnim segmentima. Istodobno putem sestrinske kompanije Aminess Hospitality Group razvija modele operativnog upravljanja i franšize za hotele, resorte i kampove drugih vlasnika.

Aminess Vival Maestral Hotel, Novigrad, Istra

Takav pristup omogućuje povezivanje kapitala i dugoročnog razvoja turističke imovine sa skalabilnošću hotelskog upravljanja. Aminess ne bira između vlasništva i asset-lighta, nego ih upotrebljava kao komplementarne poluge rasta. Vlastiti portfelj omogućuje stvaranje vrijednosti ulaganjem, razvojem proizvoda i repozicioniranjem imovine, a menadžment i franšizni modeli omogućuju brže širenje, ulazak u nove destinacije i primjenu Aminessova znanja bez potrebe za vlasništvom nad svakim objektom.

Širenje portfelja

Aminess danas upravlja s devet partnerskih objekata, a samo tijekom ove godine u sustav su uključena čak četiri nova objekta u tri destinacije. Njihova uspješna integracija, uz istodobno operativno upravljanje ostatkom rastućeg portfelja, potvrđuje sposobnost organizacije da preuzme nove objekte, uključi ih u zajedničke prodajne, operativne i upravljačke sustave te osigura kontinuitet i kvalitetu poslovanja. Paralelno sa širenjem portfelja, Aminess nastavlja snažno ulagati u podizanje kvalitete vlastitih proizvoda. Ove je godine na Korčuli dovršena investicija u obnovu i repozicioniranje Aminess Younique Korčula Heritage Hotela u heritage- hotel s pet zvjezdica. U portfelju je danas ukupno šest objekata s pet zvjezdica, što jasno pokazuje smjer daljnjeg razvoja prema upscale i upper-upscale segmentu.

Aminess Laurel Khalani Hotel, Makarska

U pripremi su i novi investicijski ciklusi koji obuhvaćaju opsežne rekonstrukcije i repozicioniranje dijela postojećeg portfelja, kao i razvoj nekoliko greenfield-projekata. Time Aminess istodobno radi na rastu broja objekata i podizanju njihove pojedinačne kvalitete, tržišne relevantnosti i dugoročne vrijednosti. Cilj nije samo proširiti portfelj, nego ga postupno transformirati prema višim kategorijama i snažnije diferenciranim hotelskim i kamping-proizvodima.

Daljnje širenje planirano je i putem modela upravljanja partnerskim objektima – asset-lighta. Trenutačno je u pripremi pet dodatnih objekata koje Aminess namjerava integrirati u svoj sustav tijekom iduće godine. Time se potvrđuje da upravljanje partnerskim objektima nije izdvojena poslovna inicijativa, nego dio šire strategije razvoja Aminessa kao vodeće regionalne hotelske grupacije. Dodatan potencijalni iskorak proces je dokapitalizacije Jadrana d.d. Crikvenica, u kojem je konzorcij čiji je član i Aminess odabran kao strateški partner. Riječ je o složenom procesu koji još mora proći sve potrebne korporativne i regulatorne korake, ali Aminess na njega gleda kao na velik razvojni izazov i priliku za primjenu svojih integracijskih, investicijskih i operativnih sposobnosti na još većoj razini.

7 Seas Restaurant & Bar by Matija Bogdan, Njivice, Krk

Jedinstveni sustav

Ključna snaga Aminessove platforme nalazi se u znanju i sustavu koji stoje iza rastućeg portfelja. Tijekom posljednjih godina izgrađen je jedinstven korporativni i operativni sustav koji povezuje prodaju, marketing, revenue management, nabavu, financije, ljudske resurse, digitalizaciju, upravljanje kvalitetom i razvoj proizvoda. Upravo taj sustav omogućuje da se novi objekti brže integriraju, tržišno repozicioniraju i povežu sa snagom veće hotelske grupacije, uz očuvanje njihova identiteta i posebnosti destinacije. Aminess razvija i vlastitu arhitekturu hotelskih i kamping-brendova prilagođenu različitim segmentima gostiju, vrstama proizvoda i investicijskim modelima. Cilj nije svaki objekt učiniti jednakim, nego izgraditi dovoljno snažnu i prilagodljivu platformu koja može podržati različite proizvode, od heritage-hotela i butik-hotela do velikih resorta i kampova.

Mladen Knežević, predsjednik Uprave/Mladen Knežević, President of Management Board

Strategija razvoja do 2030. usmjerena je na daljnje jačanje pozicije Aminessa kao jedne od vodećih hospitality-platformi u Hrvatskoj i regiji. Prioriteti uključuju nastavak ulaganja u vlastiti portfelj, selektivne akvizicije, rast broja partnerskih objekata, povećanje udjela proizvoda više i visoke kategorije te daljnji razvoj ljudi, tehnologije i organizacijskih sposobnosti. Za Aminess rast zato nije samo pitanje broja objekata, soba ili destinacija. Ključno je mjerilo uspjeha sposobnost povećanja vrijednosti svakog objekta snažnijim tržišnim pozicioniranjem, rastom prihoda i direktne prodaje, produktivnijim poslovanjem, produljenjem sezone i kvalitetnijim iskustvom gosta. Upravo je kombinacija kapitala, hotelijerskog znanja i izgrađenoga korporativnog sustava temelj sljedeće faze razvoja kompanije.