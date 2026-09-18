Što donose EU fondovi 2028.–2034.? Konferencija 1. listopada u Zagrebu

Europska unija priprema najveće promjene u sustavu financiranja u posljednjih deset godina. Novo programsko razdoblje 2028.–2034. donosi novu strukturu fondova, pojednostavljena pravila, nove modele financiranja te osnivanje Europskog fonda za konkurentnost (European Competitiveness Fund – ECF), koji će objediniti velik dio dosadašnjih programa

Organizacije ETCP (Pariz) i Euro Business Consulting (EBC) 1. listopada 2026. u Business clubu 5 u Sky Office tornju u Zagrebu organiziraju konferenciju 'EU fondovi 2028.–2034.'.

Razdoblje 2028.–2034. odredit će smjer europske kohezijske politike u narednim godinama. Sudionici konferencije doznat će buduće prioritete, raspodjelu sredstava za Hrvatsku, mjere pojednostavljenja postupaka, mogućnosti izravnog pristupa sredstvima iz Bruxellesa i nove uvjete za gradove, općine, sveučilišta i poduzeća.

- Ne radi se samo o projektima, već i o strategiji i metodologiji kako bismo bili potpuno spremni kad dođe trenutak - ističe Franck Sottou, direktor i osnivač ETCP-a.

- Još uvijek postoje brojne neiskorištene mogućnosti financiranja - dodaje Mihaela Balić, stručnjakinja za EU fondove i strateško planiranje.

- Naše zajedničko nacionalno i europsko stručno znanje stavljeno je u službu zahtjevnog znaka kvalitete - ističu zajedno.

Program konferencije strukturiran je oko tri ključna područja financiranja:

1. Društvena kohezija i teritorijalni razvoj – ESF+, Erasmus+, EFRR/ITI i Interreg fondovi za socijalne usluge, zapošljavanje, obrazovanje i urbana ulaganja

2. Zeleno gospodarstvo, inovacije i obrana – CF/EFRR/JTF, Horizon Europe, EDF i ISF za energetsku obnovu, istraživanje i razvoj te obrambenu i sigurnosnu suradnju

3. Ruralna područja i turizam – EAFRD/LEADER i Interreg fondovi za poljoprivredu, pametna sela i turističku infrastrukturu

Konferenciju vodi međunarodni tim stručnjaka:

· Franck Sottou, direktor i osnivač ETCP-a, s više od 27 godina iskustva u upravljanju EU fondovima, educirao je preko 7.500 stručnjaka iz zemalja članica EU-a i zemalja kandidatkinja

· Mihaela Balić, stručnjakinja za EU fondove i strateško planiranje, s više od 10 godina iskustva i preko 200 milijuna eura osiguranog financiranja za klijente

· Ivana Podnar Žarko, redovita profesorica na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, stručnjakinja za internet stvari i podatkovne platforme

· Helena Matuša, ravnateljica Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije, s iskustvom u prekograničnoj suradnji i potpori rastu poslovanja

Događaj je otvoren za tijela javne vlasti, gradove i općine, ITI posrednička tijela, LAG/LEADER organizacije, sveučilišta i visoka učilišta, razvojne agencije, MSP-ove, privatne korisnike te udruge i organizacije civilnog društva.