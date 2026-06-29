Prve žetve razočarale: Toplinski val u Europi diže uzbunu na burzi

Pad cijena žitarica na burzama prividna je utjeha. Stanje na poljima je kritično, a ključni podaci iz SAD-a tek donose pravu volatilnost

Ako se pita tržište, rat na Bliskom Istoku je gotov i vraćamo se u normalu, a trend kretanja cijene nafte zadnja dva tjedna nam to zorno prikazuje. Makar to bilo i privremeno, tržište je maknulo fokus s Irana i sada u fokus dolaze stare i poznate stvari, odnosno makroekonomija i fundamenti pojedinih roba.

U tom kontekstu je pred nama značajan tjedan za tržišta roba, s nekoliko važnih fundamentalnih i nefundamentalnih katalizatora u kalendaru, pogotovo u poljoprivredi. Podaci za inflaciju u SAD-u kažu 3,4 posto, a rast BDP-a u prvom kvartalu bio je 2,1 posto. U SAD-u se ovog tjedna još očekuju podaci o zaposlenosti, a ako bude rast zaposlenosti to bi moglo ojačati jastrebovski stav FED-a, podržati američki dolar i staviti pritisak na cijene roba i obrnuto.

Monetarne igre i dedolarizacija

U zadnja dva tjedna, dolar je dosta ojačao i prošlog je tjedna dosegao razinu od 1,135 u odnosu na euro, najnižu od svibnja 2025. Zanimljivo je pratiti kretanje dolara u kontekstu predstojećih američkih mid-term izbora. Iako nominalno nisu, efektivno su kamatne stope već porasle i mogle bi stvoriti usporavanje američkog gospodarstva. Ta usporavanja mogla bi potom dovesti do toga da FED snizi kamatne stope u rujnu, devalvirajući dolar i potičući izvoz prije izbora.

Savršen poklon za Trumpa i njegovu administraciju. Za eurozonu očekivanja upućuju na još jedno povećanje kamatnih stopa, što bi dovelo kamatnu stopu na depozite na 2,5 posto. Paralelno, BRICS je pripremio nacrt regulatornog okvira za zlatom poduprt token, dizajniran za međunarodne transakcije između središnjih banaka. Predložena struktura bila bi poduprta 40 posto zlatom i 60 posto valutama glavnih članica bloka. Ne bi bila jedinstvena valuta. Bio bi to mehanizam namire osmišljen kako bi se olakšala trgovina i financijski tokovi bez ovisnosti o američkom dolaru, a zlato je u središtu svega.

Rast cijena nafte

Na početku novog tjedna cijena nafte Brent se popela na razinu od 72 $/bbl, blago se oporavivši od najnižih cijena u četiri mjeseca nakon niza uzajamnih napada između SAD-a i Irana oko Hormuškog tjesnaca. Međutim, dvije su se strane složile zaustaviti daljnje napade prije mirovnih pregovora koji bi se trebali nastaviti kasnije ovog tjedna.

Američki i iranski dužnosnici bi se trebali sastati u Dohi u utorak kako bi razgovarali o Hormuškom tjesnacu i drugim pitanjima usmjerenim na okončanje sukoba. Unatoč obnovljenim napetostima, brodarska aktivnost kroz vitalni plovni put porasla je otkako su SAD i Iran postigli privremeni mirovni sporazum, iako brodovlasnici ostaju oprezni jer su stotine brodova još uvijek nasukane u Perzijskom zaljevu.

Europski plinski rulet

I cijene prirodnog plina u Europi su zbog tih napetosti tijekom vikenda porasle i kreću se oko razine od 42 €/MWh. Vremenski uvjeti također su podržali cijene plina, jer je toplinski val diljem Europe povećao potražnju za plinom od strane proizvođača električne energije kako bi se zadovoljile povećane potrebe za hlađenjem. Europska ovisnost o američkom plinu nikada nije bila veća. SAD sada čine otprilike 60 posto ukupnog europskog uvoza LNG-a, što je blizu rekordne vrijednosti.

Ovaj je postotak porastao za 20 bodova otkako je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine, prisiljavajući Europu da zamijeni ruski plin iz cjevovoda LNG-om isporučenim iz SAD-a. Nadalje, SAD čini 26 posto ukupnog uvoza plina u EU, uključujući i LNG i plin iz cjevovoda, što ih svrstava na drugo mjesto odmah iza Norveške. Europi treba američki plin za punjenje skladišta prije zime, što znači da će se ta ovisnost dodatno produbiti u nadolazećim mjesecima. Zemlje EU moraju napuniti svoja skladišta plina do najmanje 80 posto kapaciteta do prosinca.

To se obično radi ljeti, kada su potražnja i cijene najniže. No ove su godine visoke ljetne cijene poništile ovaj poticaj, a razina rezervi u zemljama EU-a pala je ispod petogodišnjeg prosjeka. Kako bi se obnovile rezerve, EU će možda morati povećati uvoz LNG-a za 13 posto u usporedbi s 2025. godinom, što je teško postići u trenutačnim uvjetima, posebno ako se proizvodnja u Perzijskom zaljevu ne oporavi.

Nakon što je odustala od ruskog plina, EU je dobila pravo koordinirati kupnju energije, ali ta se politika pokazala neučinkovitom. Istodobno, azijske zemlje s centralno planiranim gospodarstvima, poput Kine, pokazuju se spremnijima za kupnju na promptnom tržištu. Ako se rastuća potražnja u Aziji poklopi s paničnom kupnjom u Europi krajem ljeta, to će dovesti do transkontinentalne borbe za zalihe.

Agro-tržište i industrijski metali

U agri svijetu, trgovci su krajem prošlog tjedna iskoristili kretanja na burzi za uzimanje profita zbog blagog oporavka EUR/USD, pada cijene sirove nafte na razine od 70-ak $/bbl, pritiska prodaje robe na CBOT-u, pada rublje u odnosu na američki dolar i pritiska na silaznu cijenu ruske pšenice te na kraju vrlo dobrih odjeka prinosa ozimog ječma oko Crnog mora. Ukratko ne nedostaje argumenata koji opravdavaju pad cijene roba na burzama.

Međutim, na terenu situacija ostaje vrlo osjetljiva. Ono što se požanje često razočara, a prije svega, ono što je na terenu zabrinjava, pogotovo u kontekstu ovog trenutačnog toplinskog vala koji je pogodio Europu. Stoga će ovaj tjedan fokus tržišta biti na kvartalni izvještaj ko zalihama i zasijanim površinama u SAD-u, kako bi vidjeli što možemo očekivati u proizvodnji ove godine.

Trgovci očekuju pad površina pod kukuruzom i porast površina pod sojom zbog viših troškova gnojiva, ali ova izvješća imaju dugu povijest velikih iznenađenja, pa je moguća volatilnost na burzama. Osim toga, tržište će pratiti kretanje cijene sirove nafte, sezonske promjene za uljarice i prognoze toplog vremena dok ulazimo u kritični prozor oprašivanja kukuruza.

Terminske cijene bakra kreću se oko razine od 13.450 $/t. Očekivanja strože politike američkog FED-a i dalje opterećuju izglede za potražnju za industrijskim metalima. Predsjednik FED-a Kevin Warsh ponovio je predanost središnje banke kontroli inflacije, pojačavajući jastrebov ton svog debija ranije ovog mjeseca koji je potaknuo tržišta da smanje očekivanja za smanjenje kamatnih stopa u SAD-u ove godine.

Ulagači sada čekaju najnovije mjesečno izvješće o zaposlenosti u SAD-u kasnije ovog tjedna kako bi dobili nove naznake o snazi ​​tržišta rada i političkom putu FED-a.

U međuvremenu, Goldman Sachs rekao je da bi sukob s Iranom u konačnici mogao podržati potražnju za metalima, navodeći povećano oslanjanje na električna vozila, daljnja ulaganja u obnovljive izvore energije, veće obrambene izdatke i intenziviranje konkurencije u utrci za umjetnom inteligencijom kao ključne pokretače potrošnje bakra.