Gruntek procijenjen na milijun eura i dobio novih 27 suvlasnika, Rimac ostao

Crowdfunding je tvrtki donio kapital za razvoj plasteničke proizvodnje i digitalizaciju, započelo širenje na slovensko tržište

Dok je Gruntek tek nedavno objavio da širi distribuciju na slovensko tržište, u pozadini se odvijao i drugi, jednako važan korak u razvoju tvrtke. Osnivač i direktor Tino Prosenik za Lider otkriva da je crowdfunding kampanja, pokrenuta tijekom 2025., završena početkom 2026. godine te da tvrtka danas broji 27 novih malih suvlasnika uz trojicu postojećih, Matu Rimca, Gorana Mihaljevića i samog Prosenika.

Dva procesa, internacionalizacija i otvaranje vlasničke strukture, odvijala su se paralelno i međusobno se nadopunjuju. Kapital prikupljen crowdfundingom usmjeren je upravo u infrastrukturu koja Grunteku omogućuje daljnje širenje, točnije, u razvoj plasteničke proizvodnje, čime je tvrtka po prvi put omogućila zimske isporuke svježeg povrća i razvoj vlastite zimnice za korisnike, te u digitalizaciju poslovanja. Automatizacijom i integracijom operativnih procesa Gruntek danas organizira proizvodnju, nabavu, distribuciju, prodaju i marketing za oko 300 tona povrća godišnje uz operativni tim od svega dvije osobe u uredu.

Ljubljana, Celje, Maribor: prve reakcije pozitivne, ali rast sporiji nego što se nadalo

Na slovenskom terenu, kaže Prosenik, nije bilo iznenađenja. Dostavne punktove tvrtka je otvorila u tri najveća slovenska grada, a transport obavlja logistički partner vlastitim rashladnim vozilima. Gruntek trenutačno isporučuje oko četiri tisuće košarica na mjesec, dok mu operativni kapacitet iznosi oko šest tisuća. Uz postojeću infrastrukturu, na deset tisuća košarica mogao bi porasti za nekoliko mjeseci i bez značajnih dodatnih ulaganja.

Prve reakcije kupaca Prosenik opisuje kao pozitivne, ali odaziv je za sada nešto sporiji od početnih nadanja. Razlog je taj da je u Hrvatskoj Gruntek godinama gradio prepoznatljiv brend, dok u Sloveniji taj proces tek počinje. Tvrtka je zato fokusirana na PR aktivnosti i digitalno oglašavanje, a Prosenik vjeruje da će, kao i u Hrvatskoj, najveći dio budućeg rasta doći kroz preporuke zadovoljnih korisnika.

Pritom Prosenik naglašava razliku između nadanja i očekivanja.

- Ne bih rekao da smo imali velika očekivanja, više bih rekao da smo imali velika nadanja – kaže. Logistički i proizvodni iskorak nije bio velik jer se radi o prirodnom nastavku onoga što je tvrtka već razvila u Hrvatskoj. Visoku svijest slovenskih potrošača o kvaliteti hrane od početka je smatrao prednošću, a ne preprekom.

- Lokalne slovenske proizvođače ne doživljavamo kao prepreku, nego kao potvrdu da tržište razumije vrijednost kvalitetne hrane – dodaje.

Sve raste kraj Čazme, čak i za slovensko tržište

Bez obzira na geografsko širenje, centralizacija proizvodnje ostaje temelj poslovnog modela. Svo povrće koje Gruntek dostavlja, i domaćim i slovenskim kupcima, uzgaja se isključivo na imanju kraj Čazme. Više od 90 posto kultura bere se isti dan kada se isporučuje: ujutro se bere, čisti i pakira, a tijekom dana dostavlja korisnicima. Tvrtka praktički nema klasično skladište svježeg povrća, osim za pojedine kulture koje prirodno mogu stajati dulje.

Zbog toga dodatnih nekoliko desetaka kilometara do Slovenije gotovo da nema utjecaja ni na svježinu. Zasebnu slovensku proizvodnju tvrtka za sada ne planira jer centraliziran model omogućuje bolju kontrolu kvalitete, veću učinkovitost i jednostavnije upravljanje.

Milijun eura valuacije i 27 novih suvlasnika

Ulazak u suvlasništvo u crowdfunding rundi bio je moguć već s pet tisuća eura, što je odgovaralo udjelu od 0,5 posto, a tvrtka je pri tome bila procijenjena na milijun eura.

- Ne bih rekao da je valuacija bila konzervativna. Gruntek se tada još nalazio u intenzivnoj razvojnoj fazi – kaže Prosenik.

Rezultati iz 2024. bili su vrlo dobri, no poslovanje još nije bilo potpuno stabilizirano, a tvrtka je nastavila ulagati u tehnologiju i optimizaciju poslovnog modela, što se odrazilo i na financijske rezultate u 2025.

Operativni rizici svojstveni poljoprivredi pri tome nisu bili skrivani investitorima. Poslovna 2025. godina donijela je osjetno hlađenje prihoda i ulazak u zonu gubitka. Ukupni godišnji prihodi tvrtke iznosili su 644 tisuće eura, što predstavlja pad od 176,7 tisuća eura u odnosu na prethodno razdoblje kada su prihodi dosezali 820,7 tisuća eura. Ovaj silazni trend odrazio se i na krajnji rezultat: nakon razdoblja u kojem je poslovala s neto dobiti, tvrtka je 2025. godinu zaključila s neto gubitkom od 94,3 tisuće eura, uz negativnu neto maržu od -14,64 posto.

Što se investitora tiče, svih 27 malih investitora su bili dugogodišnji korisnici Grunteka koji su poslovni model poznavali iznutra, a prema Prosenikovu opisu, skupština koja je iz toga nastala nije samo formalna jer su među novim suvlasnicima bivši direktori velikih tvrtki, odvjetnici, poduzetnici i stručnjaci za marketing.

Operativno upravljanje tvrtkom pritom se nije promijenilo, direktorska funkcija ostaje nepromijenjena, a skupština odlučuje samo o pitanjima predviđenima zakonom i društvenim ugovorom. Prosenik kaže da se u praksi pokazalo kako veći broj suvlasnika nije usporio donošenje odluka niti otežao svakodnevno poslovanje.

Rimac i Mihaljević, kao i Prosenik, zadržali su većinski dio svojih udjela, a manji su dio prodali upravo kroz ovu rundu.

- Crowdfunding nije bio zamišljen kao izlazna runda, nego kao način financiranja daljnjeg razvoja i okupljanja zajednice ljudi koji žele aktivno sudjelovati u razvoju Grunteka – zaključuje Prosenik.