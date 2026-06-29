Poljoprivrednicima ne treba otežavati kupnju sredstava protiv buha

Obvezno zapošljavanje veterinarskoga kadra za prodaju bezreceptnih veterinarskih proizvoda smanjit će njihovu dostupnost

S razlogom se nerijetko pitamo koja je svrha zakonskih i inih promjena, a najsvježiji je primjer Prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima. U dijelu o prodaji bezreceptnih veterinarskih lijekova vidimo tipični birokratizam jer su novosti koje su navedene vidljivo nepotrebne čak i za nas koji nismo te struke.

HUP je već reagirao uputivši pismo saborskim zastupnicima. Naime, proizvode koje poljoprivrednci i građani svakodnevno kupuju za zaštitu stoke koju uzgajaju i kućnih ljubimaca, primjerice sredstva za zaštitu protiv buha i krpelja, a koja se ne izdaju na veterinarski recept, prema novim zakonskim odredbama moći će se prodavati samo na onim fizičkim prodajnim mjestima na kojima su zaposleni doktori veterinarske medicine ili veterinarski tehničari. Taj je uvjet, smatraju s pravom u HUP-u, nerazmjeran rizičnosti tih proizvoda i teško provediv u stvarnim tržišnim okolnostima.

Kako za ljude može?

Prije svega, bezreceptni veterinarski lijekovi razlikuju se od lijekova koji se izdaju na veterinarski recept te su oni već prošli regulativnu procjenu i razvrstani su u kategoriju proizvoda koji se mogu izdavati bez recepta. Dakle, već sama ta činjenica upućuje na to da bih i ja mogao prodavati takav lijek. U redu, malo pretjerujem, ali upravo zbog toga, kako kažu i HUP-ovci, uvjeti njihove maloprodaje trebaju biti razmjerni profilu rizika i usmjereni na stvarne mehanizme sigurnosti: odgovornu osobu, dokumentirane postupke, pravilno čuvanje i rukovanje proizvodima, educirane zaposlenike, sljedivost i nadzor.