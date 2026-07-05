Pariz je zatočenik ideološko-političkih zloporaba klimatskih promjena
Toplinski val otkriva slabosti pariške strategije protiv klimatskih promjena i izaziva političke tenzije
U vrućinama koje ovih dana pogađaju Europu, osobito njezin zapadni dio, Pariz je, čini se, prošao najgore. Grad je doslovce postao užarena zamka za svoje stanovnike i turiste, mediji i društvene mreže preplavljeni su manje ili više duhovitim prikazima potrage za osvježenjem, raste zabrinutost zbog smrtnosti kao posljedice toplinskog vala. Gradska uprava gradonačelnika Emmanuela Grégoirea postala je, očekivano, predmetom kritika političkih oponenata zbog nepripremljenosti grada na temperaturne izazove.
U tim okolnostima zamjenica gradonačelnika Audrey Pulvar (jedna od 36 zamjenica i zamjenika) pribjegla je globalizaciji akutnih pariških nevolja. U podužem postu obrušila se na američke novinare i influencere jer grade vidljivost ismijavajući aktualne pariške probleme, optuživši njih i SAD za pariške temperaturne nevolje.