Pariz je zatočenik ideološko-političkih zloporaba klimatskih promjena

Toplinski val otkriva slabosti pariške strategije protiv klimatskih promjena i izaziva političke tenzije

U vrućinama koje ovih dana pogađaju Europu, osobito njezin zapadni dio, Pariz je, čini se, prošao najgore. Grad je doslovce postao užarena zamka za svoje stanovnike i turiste, mediji i društvene mreže preplavljeni su manje ili više duhovitim prikazima potrage za osvježenjem, raste zabrinutost zbog smrtnosti kao posljedice toplinskog vala. Gradska uprava gradonačelnika Emmanuela Grégoire​a postala je, očekivano, predmetom kritika političkih oponenata zbog nepripremljenosti grada na temperaturne izazove.

U tim okolnostima zamjenica gradonačelnika Audrey Pulvar (jedna od 36 zamjenica i zamjenika) pribjegla je globalizaciji akutnih pariških nevolja. U podužem postu obrušila se na američke novinare i influencere jer grade vidljivost ismijavajući aktualne pariške probleme, optuživši njih i SAD za pariške temperaturne nevolje.