Perko: Kamate zasad miruju, banke stabilne unatoč rizicima

O investicijama u vremenu neizvjesnosti direktorica Hrvatske udruge banaka govorit će na Liderovu Financijskom forumu

U okružju pojačane globalne neizvjesnosti obilježene geopolitičkim napetostima i promjenjivim inflacijskim pritiscima hrvatski bankovni sektor zasad je stabilan. Što to znači za dostupnost kredita, kretanje kamatnih stopa i investicijske odluke poduzetnika, razgovarali smo s direktoricom Hrvatske udruge banaka Tamarom Perko koja će o investicijama u vremenu neizvjesnosti govoriti u ponedjeljak 13. travnja na Liderovu Financijskom forumu.

Kako globalna neizvjesnost izravno utječe na uvjete i dostupnost kreditiranja na hrvatskom tržištu?

– U ovome trenutku teško je govoriti o izravnim učincima na kreditiranje u Hrvatskoj. Većina utjecaja, ako ih i bude, vjerojatno će biti neizravna, što će se vidjeti u nekoliko mogućih kanala. Prvo, ako inflacijski pritisci povezani s cijenama energenata potraju, mogle bi porasti kamatne stope Europske središnje banke. Takav bi razvoj događaja s odmakom mogao utjecati na razinu kamatnih stopa u cjelini. Dodatno bi eventualni troškovni šok mogao povećati opću neizvjesnost i skratiti horizont odlučivanja, što u teoriji može smanjiti sklonost investiranju.

Međutim, zasad ne vidimo znakove većih promjena i ne postoje indikacije da bi se investicijski planovi trebali mijenjati, osobito ako nisu izravno povezani s fosilnim gorivima. Važno je napomenuti da su to u ovome trenutku samo scenariji i hipoteze. Trenutačni pokazatelji ne upućuju na izravne učinke, a hrvatske banke ostaju likvidne i dobro kapitalizirane, spremne prilagoditi se različitim razvojnim scenarijima, bilo da je riječ o scenariju brzog oporavka bilo o usporavanju rasta i pogoršanju kreditne potražnje.