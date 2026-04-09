HAC demantira Nijemce: Crolibertas kreće tek 2027., ne ove jeseni

Odbačeni navodi portala inFranken.de o uvođenju novog sustava naplate cestarine ove jeseni, sustav Crolibertas starta s ožujkom 2027. godine

Hrvatske autoceste u četvrtak su demantirale navode njemačkog portala inFranken.de koji je objavio da će novi sustav naplate cestarine biti uveden ove jeseni, te podsjećaju da bi on trebao biti u funkciji od 1. ožujka 2027. godine.

Hrvatske autoceste kažu da trenutačno provode niz pripremnih i infrastrukturnih aktivnosti vezanih uz uvođenje novog sustava naplate cestarine, no i da sustav neće biti pušten u rad ove jeseni.

„Riječ je o tehnički i organizacijski zahtjevnom projektu koji uključuje više faza. Planirani početak puštanja sustava u rad je ožujak 2027. godine, o točnom terminu početka primjene javnost će biti pravovremeno i transparentno obaviještena“, ističu iz HAC-a.

Ujedno napominju kako su sve informacije o tijeku implementacije novog Crolibertas sustava i puštanja u primjenu dostupne na webu: www.Crolibertas.hr.

Crolibertas: slobodan protok bez naplatnih kućica

Novi sustav naplate cestarine u Hrvatskoj, pod nazivom Crolibertas, službeno kreće s primjenom 1. ožujka 2027. godine, poznato je od ranije.

Glavni cilj novog sustava je ukidanje naplatnih kućica i osiguravanje slobodnog protoka vozila bez zaustavljanja, na principu sustava slobodnog protoka s više voznih trakova (Multi-Lane Free Flow, MLFF).

Dvije tehnologije za korisnike: ENC i očitanje tablica

Korisnici će moći birati između dvije tehnologije, ovisno o kategoriji vozila.

Kod lakih vozila (automobila) vozači će moći birati između poboljšanog ENC uređaja ili sustava očitanja registarskih oznaka (ALPR). Korisnici koji odaberu očitavanje tablica morat će se prethodno registrirati putem službene web stranice ili mobilne aplikacije i povezati bankovnu karticu za automatsko plaćanje.

Za teška vozila (kamione i autobuse), uporaba ENC uređaja bit će obvezna.

Bez kućica i gotovine: kontrole kamerama i mobilnim jedinicama

Na autocestama više neće biti naplatnih kućica ni plaćanja gotovinom.

Kontrolu plaćanja obavljat će mobilne jedinice i portali s kamerama raspoređeni duž autocesta, opremljeni sustavima za automatsku detekciju i identifikaciju vozila. Nova naplata cestarine obuhvatit će cjelokupnu mrežu autocesta u Hrvatskoj, najveći dio pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, ali i koncesionara Bina-Istre i Autoceste Zagreb - Macelj, čime će se na cijelom području Hrvatske uvesti jedinstven sustav naplate.