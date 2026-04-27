upisi u 'poslovne registre'
Obrtnici nezaštićeni: Sustav upozorenja ne može do njihovih e-mailova
27. travnja 2026.
Tvrtke i udruge može se upozoriti da upisi u 'poslovne registre' nisu obvezni, no adrese obrtnika skrivene su zbog zaštite osobnih podataka
Početkom ove godine pisali smo o tome kako je Lada Kovjanić, inženjerka godine 2024. i osnivačica softverske tvrtke Axolit Solutions, razvila automatizirani servis koji novoosnovanim tvrtkama šalje jednokratnu obavijest da uplatnice za upis u razne 'poslovne registre' nisu obvezne.
Taj servis, koji koristi otvorene podatke Sudskog registra, od tada je proširio svoje djelovanje te sada obavijesti primaju i novoosnovane udruge. Međutim, kada je Kovjanić pokušala automatizirati obavijesti i za novopečene obrtnike, naišla je na niz tehničkih ograničenja.
vezani članci