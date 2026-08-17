Udruživanjem do jeftinijeg novca: Sprema se novi model za gradove

Više lokalnih jedinica moglo bi zajednički izaći na tržište kapitala, a među mogućim modelima spominje se i državno jamstvo.

Gradovi, općine i županije mogli bi ubuduće lakše dolaziti do novca na tržištu kapitala, a jedna od ideja je da se više lokalnih jedinica udruži i zajednički financira svoje projekte preko holdinga ili posebnog društva. Time bi i manje sredine, kojima se samostalni izlazak na tržište često ne isplati, mogle doći do većeg iznosa financiranja i potencijalno povoljnijih uvjeta.

Prvi regulatorni korak prema širem uključivanju lokalnih jedinica na tržište kapitala donosi Konačni prijedlog izmjena Zakona o tržištu kapitala. Hanfa bi prema njemu trebala dobiti ovlast da propiše posebne kriterije prema kojima gradovi, općine i županije mogu steći status profesionalnog ulagatelja.

Iz Ministarstva financija za Lider objašnjavaju da je cilj iskoristiti mogućnost koju državama članicama pruža europska direktiva MiFID II, a koju Hrvatska dosad nije koristila.

– Cilj je omogućiti jedinicama lokalne i područne samouprave da pod propisanim uvjetima steknu status profesionalnog ulagatelja te time olakšati njihov pristup tržištu kapitala i smanjiti administrativna opterećenja povezana s pružanjem investicijskih usluga – kažu u Ministarstvu.