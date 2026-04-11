HUP: Brent bi uz smirenje napetosti mogao pasti prema 80 dolara

Ako se ratni rizici između SAD-a i Irana smire i otvori se Hormuški tjesnac, nastavit će se korekcija cijena nafte i rast cijena metala

Ako se sigurnosna situacija stabilizira, odnosno mirovni pregovori SAD-a i Irana budu tekli povoljno, otvore Hormuški tjesnac i normaliziraju pomorski promet Perzijskim zaljevom, HUP očekuje da će se cijene nafte tipa Brent, koje su se jučer približile iznosu od 95 američkih dolara po barelu, nastaviti korigirati prema razini od oko 80 dolara. To je zaključak HUP-ove analize Fokus tjedna njihovog glavnog ekonomista Hrvoja Stojića.

Smirivanje geopolitičkih napetosti i premije rizika u cijeni nafte

- Pad ponajprije odražava smirivanje geopolitičkih napetosti nakon dogovora SAD-a i Irana o privremenom prekidu sukoba te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom. Time se ostvaruju uvjeti za normaliziranjem pomorskog prometa i ublažavanjem pritiska na ponudu.

Dodatno, signal spremnosti Irana na daljnje pregovore smanjuje premiju rizika u cijeni, dok se tržište postupno vraća u ravnotežu nakon razdoblja poremećaja. U slučaju stabilizacije sigurnosne situacije očekujemo nastavak korekcije cijene prema razini od oko 80 USD po barelu, uz zadržavanje povišene volatilnosti – navedeno je u Fokusu tjedna.

Bakar na povijesno visokim razinama uz snažniju industriju

Što se tiče drugih roba, u Fokusu tjedna je izdvojeno da je cijena bakra porasla oko 3 posto od kraja ožujka i sad iznosi približno 5,8 dolara po funti. Riječ je o povijesno visokim razinama, ali ovaj rast, protumačili su iz HUP-a, odražava poboljšanje očekivanja globalne industrijske aktivnosti.

Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca smanjuje zabrinutost vezanu uz poremećaje u opskrbnim lancima i podržava potražnju za industrijskim metalima.

Normalizacija transporta smanjuje rizike, ali kratkoročne opasnosti ostaju

- Normalizacija transporta ublažila je rizike na strani ponude i potaknula očekivanja rasta potražnje, pa se tržište udaljava od ranijih pesimističnih scenarija.

Ipak, kratkoročni rizici ostaju jer bi novo zaoštravanje odnosa između SAD-a i Irana moglo negativno utjecati na industrijsku aktivnost i cijenu. U slučaju stabilizacije očekujemo nastavak blagog rasta u kratkom roku – zaključeno je u HUP-ovom Fokusu tjedna.