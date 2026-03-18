BASF diže cijene: Rat u Iranu guši europsku kemijsku silu

Blokada Hormuza i manjak helija tjeraju njemačkog diva na drastične rezove. Dok troškovi energije lete u nebo, ceh će platiti obični kupci

Njemački kemijski div BASF objavio je u srijedu da zbog viših troškova sirovina, energije i logistike podiže cijene u Europi i do 30 posto u kategorijama proizvoda za čišćenje kućanstva, industrijskih objekata i institucija te boja i premaza.

Za odabrane proizvode cijene će porasti i za više od 30 posto, navodi se u priopćenju kemijske grupe sa sjedištem u Ludwigshafenu.

- Ovaj je potez prije svega odgovor na značajne oscilacije u cijenama i dostupnosti ključnih sirovina, te na rast domaćih i transkontinentalnih logističkih troškova i vrtoglavi skok troškova pakiranja i energije - objavio je BASF.

U priopćenju još dodaju da povećanja cijena stupaju na snagu odmah, odnosno čim važeći ugovori to omoguće.

Udruženje njemačke kemijske industrije VCI upozorilo je prošli petak da bi rat u Iranu i blokada Hormuškog tjesnaca mogli izazvati ozbiljne poremećaje u globalnim lancima opskrbe kemijskih tvrtki.

Nagovještaji poremećaja već se naziru i strahuje se od ozbiljne i sve izraženije nestašice sirovina, primjerice amonijaka i fosfata, helija i sumpora, istaknuli su u VCI-ju.

Što dulje rat Izraela i SAD-a potraje, to će posljedice biti ozbiljnije, poručili su.

Poremećaji u opskrbi zadaju probleme u prvom redu proizvođačima gnojiva budući da u normalnim uvjetima petina pošiljki amonijaka i polovina pošiljki sumpora stiže brodovima kroz Hormuški tjesnac, naglasio je direktor udruge Wolfgang Grosse Entrup.

- Industriju čipova pak već jako brinije helij jer 40 posto svjetskog helija stiže iz Katara - dodaje Grosse Entrup, a posljedice bi mogli osjetiti industrija elektronike, proizvodnja poluvodiča i zarakoplovna tehnologija.

BASF je prošli tjedan objavio da će nastojati još izrazitije smanjiti troškove, naznačivši ujedno da bi njihov operativni prihod u ovoj godini mogao biti tek neznatno manji ili veći, s obzirom na izazovnim uvjetima na tržištu.