Péter Magyar juriša na demontažu Orbánova utjecaja u Molu

Stranka Tisza biračima obećava 'istinsku promjenu režima' i raskid s klijentelističkim mrežama kojima sadašnji premijer kontrolira velik dio javnog života u Mađarskoj

Kako se približavaju parlamentarni izbori u Mađarskoj raspisani za 12. travnja, oporba predvođena strankom Tisza već se bavi kadrovskom križaljkom za buduću tehnokratsku vladu. O nekim imenima iz mađarske korporacijske elite već se spekulira, a nova vlada navodno će poseban trud posvetiti izdvajanju energetske kompanije Mol iz Fideszova zagrljaja.

Naime, cilj je istrgnuti je iz političko-ekonomske strukture koju je u posljednjih šesnaest godina stvorio sadašnji premijer Viktor Orbán. Dugovječni nacionalistički premijer na ovim se izborima suočava s najvećim izazovom svojoj dosad nedodirljivoj vlasti s obzirom na to da predizborne ankete Tiszi, koju vodi Péter Magyar, daju 10 posto prednosti pred vladajućim Fideszom. Tu prednost još treba potvrditi na biralištima jer Orbána ne treba unaprijed otpisivati.

Ipak, Magyar se već naveliko sprema za formiranje vlade koja će našu sjevernu susjedu približiti Europi, a udaljiti od Rusije. U izboru potencijalnih ministara oslanja se na mađarske menadžere sa zavidnom međunarodnom karijerom. Takav izbor ljudi bez političke prtljage sudjelovanja u sadašnjem režimu trebao bi, barem u teoriji, osigurati brz reformski put Mađarske.