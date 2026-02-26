Petrol milijunima osvaja Dobru, Marune preuzima tvrtka s jednim radnikom

Dok se naftni divovi tuku milijunima za Dobru, za Dusinu nema ponuda, a Marune idu u ruke mikro-poduzetnika s rekordnom dobiti po radniku

Hrvatske autoceste polako zaključuju veliku rekonstrukciju koncesijskog sustava na ključnim pravcima, a novi zapisnici o otvaranju ponuda razotkrivaju drastične razlike u tržišnoj vrijednosti odmorišta na A1. S jedne strane svjedočimo ekspanziji stranog kapitala koji strateške točke plaća milijunskim iznosima, dok s druge strane sudbina specifičnih lokacija ovisi o mikro-poduzetnicima s u najblažu ruku nekonvencionalnim rješenjima za kronični nedostatak radne snage.

Dobra istok – zapad Petrolu

Najnoviji procesi povjeravanja prava korištenja cestovnog zemljišta na autocesti A1 otkrivaju dramatičnu promjenu snaga na najfrekventnijim dionicama prema moru. Prema zapisniku o javnom otvaranju ponuda, slovenski Petrol uputio je najjaču ponudu za odmorišta Dobra istok i Dobra zapad, smještena na strateški važnoj dionici Bosiljevo 2 – Ogulin.

Za ove lokacije, koje uključuju benzinske postaje, trgovine i restorane, Petrol će plaćati ukupnu mjesečnu naknadu od čak 155.100,00 eura bez PDV-a. Ovakva ponuda ostavila je konkurenciju u drugom planu jer je Tifon za iste objekte ponudio 140.000,00 eura, dok je domaća INA dostavila najskromniju ponudu od 114.750,00 eura mjesečno.

Iza HAC-a kažu kako trenutno traj pregledi i ocjene ponuda te da će, kada izvidi završe, javno objaviti Odluku o odabiru na svojoj web stranici.

Financijska struktura Petrolove ponude otkriva visoka očekivanja od ove lokacije, budući da je tvrtka ponudila identičnih 77.550,00 eura za svaku stranu autoceste. Od tog iznosa, dio od 72.050,00 eura otpada na kompleks benzinske postaje s popratnim sadržajima, dok je za dodatni samostalni restoran na istoj lokaciji ponuđeno 5.500,00 eura. Ipak, putnici će na nove objekte morati pričekati, jer je rok za njihovo stavljanje u funkciju predviđen za 30. travnja 2028. godine, slično kao i u ponudama ostalih natjecatelja.

Tvrtka s jednim zaposlenim 'uzela' Velebitsku kraljicu

Istovremeno, HAC rješava i status manje atraktivnih, ali specifičnih lokacija. Kako je Lider već pisao, sredinom veljače donesena je odluka o odabiru za odmorište Marune, poznatu Velebitsku kraljicu, smještenu u blizini tunela Sveti Rok.

Velebitska kraljica, A1, Sv. Rok

Za ovaj ugostiteljsko-smještajni objekt odabrana je ponuda tvrtke Degusto d.o.o. iz Grebaštice, koja će mjesečno plaćati 4.500,00 eura bez PDV-a, što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 5.625,00 eura. Zanimljivo je da je HAC za ovaj objekt do sada održao pet natječaja koji su svi redom bili poništeni. Na posljednji, šesti natječaj se, prema službenom zapisniku, javio samo jedan ponuditelj, tvrtka Degusto iz Grebaštice pored Šibenika. Također, treba istaknuti da financijski izvještaji ovog subjekta pokazuju da je tvrtka uz samo jednog zaposlenog u 2024. godini ostvarila 4,2 milijuna eura prihoda i neto dobit od dva milijuna eura. A na upit o tome kako tvrtka s jednim zaposlenim planira ispuniti stroge uvjete HAC-a o radu objekta 24 sata dnevno, prokurist Josip Periša je odgovorio kako namjerava 'partnere i menadžment uvesti iz Mongolije'.

Još ranije, u kolovozu 2025. godine, HAC je osigurao sezonsko obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti na odmorištima Modruš istok i zapad te Jezerane zapad, gdje je za iznos od 10.056,00 eura odabran Hotel Josipdol d.o.o, kojemu je vlasnik Silvio Mićin.

Također, na otvorenom natječaju za postaju Dusina, kod Vrgorca, koja uključuje benzinsku postaju, trgovinu i caffe bar, kako potvrđuju iz HAC-a, nije stigla niti jedna ponuda.